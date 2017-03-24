Samsung Galaxy S8'den 5 Saniyelik Video!

Samsung Galaxy S8'in yer aldığı 5 saniyelik video yayınlandı. Öncelikle cihazın bunca zaman iddia ettiğimiz tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Telefonun tanıtılmasına bir haftadan kısa süre kala en gerçekçi sızdırma oldu.

Samsung’un yeni telefonu S8 ve S8 Plus’ın tanıtılmasına yalnızca 5 gün kaldı. 29 Mart 2017’de yapılacak özel bir konferans ile duyurulacak yeni Galaxy'ler o kadar fazla sızdırıldı ki, neredeyse almış kadar olduk. Şimdi de telefonun görüntüsünün sızdırıldığı bir video ile karşı karşıyayız. Yaklaşık 5 saniye süren kısa video, Galaxy S8’in ihtişamını tüm gerçekliği ile bizlere gösteriyor. Hatları ile muhteşem görünen ve tasarım konusunda en iyi Galaxy modellerinden birisi olacak gibi duran telefon, her açıdan kusursuz gözüküyor diyebilirim.

Telefonun çok fazla görseli yayınlandı ancak video sayısı konusunda bu sayı bizleri tatmin etmiyordu. Bu kısa video özellikle telefonun elde nasıl bir duruş sergileyeceğini görmemizde yardımcı oluyor. Telefonun çok sağlam durduğunu söylemem gerekiyor. Ekranın muhteşem göründüğü telefonun estetik yapısı da bizi etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu videonun yayınlanması ile birlikte S8 olduğuna inandığımız tasarım doğrulanmış kadar oldu. Videonun Çin'in Twitter'ı olarak gösterilen Weibo'da yayınlandığını belirtelim.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın 21 Nisan 2017’de satışa sunulması bekleniyor, satın almak isteyenlere duyurulur.