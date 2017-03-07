Samsung Galaxy S8'den En Net Sızdırma Geldi!
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Samsung Galaxy S8'den En Net Sızdırma Geldi!
Samsung'un beklenen telefonu Galaxy S8'den sızdırmalar gelmeye devam ediyor. Zaten telefonu artık tanıtmaya gerek kalmadı, direkt piyasaya sürsek de olur.

Samsung’un yeni telefonu Galaxy S8’in çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Sürekli farklı içerikler sızdırılan Galaxy S8’de yeni sızdırmalar geldi. Telefon o kadar çok sızdırıldı ki, telefon hakkında bilmediğimiz bir şey kalmadı açıkçası. Ancak yine de bu sızdırma, en net Galaxy S8 sızdırmalarından biri olarak gözüküyor. Genel olarak daha önce paylaştığımız içeriklerin doğru olduğunu bu vesileyle teyit etmiş olduk. 
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Telefonu güzel bir video ile duyuran “Android Central” kanalı, telefon hakkında merak edilen birçok soruyu cevapladı. Daha önceki modellerde olduğu gibi bu modelde de yaşanılan lokasyona göre donanım söz konusu. Duruma göre Qualcomm Snapdragon 835 ile Samsung Exynos 9 8895 çipsetten biri ile gelecek telefonda 3500mAh batarya yer alacak.
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5.7mm inceliğinde olan telefonda 6.2 inç “Infinity Display” panale sahip çerçevesiz ekran bulunuyor. Arka tarafında yer alan parmak izi tarayıcı, telefonu inceleyen eleştirmenlere göre ulaşması zor bir nokta. Özellikle elleri küçük olan insanların burada sorun yaşayabileceği düşünülüyor. Kamera olarak 12 megapiksel güçlendirilmiş arka kamera ile gelmesi beklenen telefonun görüntü olarak bazı kullanıcılardan eleştiri aldığını belirtelim. Alıştığımız Galaxy modellerinden çok farklı tasarımla gelen S8, bu konuda büyük bir risk alıyor.
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Galaxy S8, 29 Mart’da New York’da düzenlenecek özel bir basın toplantısı ile tanıtılacak. Gerçi tanıtılacak bir şeyi kalmadı ancak Samsung yine de bize bir ters köşe yapabilir.

Bilgisayarı Buzdolabına Koyup Cs: Go Oynadık! (Sizce soğuk tuttu mu?) - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : http://www.androidcentral.com/leaked-samsung-galaxy-s8
Etiketler: samsung, galaxy s8
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