Samsung Galaxy S8'in Türkiye Lansman Tarihi Açıklandı

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, dünyayla aynı anda İstanbul'da düzenlecek lansmanla birlikte duyurulacak.

Galaxy Note 7 modelinde yaşadığı talihsizliklerden sonra Galaxy S8 ile göstereceği başarının Samsung'un tekrar kullanıcıların kalbini çalmasını sağlayacağını söylemiştik. Aylardır Galaxy S8 ile ilgili ortaya çıkan haberlerle birlikte telefon hakkında birçok bilgiyi öğrendik ve hemen hemen telefonun tüm detayları belliyken artık Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında son önemli haber geldi.

Daha önce Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Londra ve New York'ta eş zamanlı olarak 29 Mart'ta düzenlenecek lansmanlarla birlikte tanıtılacağını söylemiştik ancak bu kez Galaxy S8 ailesinin Türkiye'deki lansman tarihi belli oldu. Samsung Türkiye'den gelen bilgiye göre Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, 29 Mart tarihinde dünya şehirleriyle aynı anda İstanbul'da gerçekleşecek lansmanla tanıtılacak. Etkinlik, New York ve Londra gibi şehirlerle eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Telefonlar Türkiye saati ile 18:00'da duyurulacak.

