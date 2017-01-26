Samsung Galaxy S8'e Ait Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile Note 7 faciasını unutturmaya kararlı. Sızan yeni görseller de bunun kanıtı.

Samsung, hayatının en utanç verici tecrübesi Galaxy Note 7'nin etkilerini unutturma niyetinde. Galaxy S8 ve sözde Galaxy S8 Plus için sızdırılan dedikodular, bu gerçekliği doğruluyor. Yeni bir spekülasyon ile karşı karşıyayız: İddialara göre Galaxy S8, gerçekten de bir S Kalem ile donatılacak.

Sızan görseller, yeni amiral gemilerinin kavisli kenara sahip olup olmayacağını ortaya koymasa da, silikon kılıftaki kesikliklerin söz konusun alanların, parmak hareketleri için serbest bırakıldığını ima ediyor. Görselden yola çıkarsak; Galaxy S8 ile Galaxy S7 ile hemen hemen aynı boyutta. Galaxy S8 öncüsü ile aynı boyutta iken S8 Plus, Note 7den bile geniş olabilir.

Silikon kılıfın en çarpıcı özelliği ise alt kısmı. Kılıf, Samsung'un fenomen kalemi için geliştirilmiş gibi. Kısacası, sızan söylentiler doğruymuş gibi gözüküyor.

Silikon kılıftaki dairesel bir delik, 3.5 mm'lik bir bir kulaklık çıkışı için biraz küçük. Hatta dikdörtgen delik bile bir USB-C bağlantı noktası için küçük olabilir. Elbette şarj portunun bulunmaması akıl almaz bir olay; böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Samsung'un gerekli bilgileri MWC 2017'de kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.