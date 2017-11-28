Samsung Galaxy S8'e Bordo Kırmızı Seçeneği Geldi!

Samsung, Galaxy S8 için yeni bir renk seçeneği sundu. Yeni renk, Burgundy Red ismiyle tanıtıldı.

Samsung, amiral gemilerinde belirli renklerden öteye gitmez. Her sene kullandığı renklerin başka bir varyasyonu ile birlikte gelen Samsung, bu sene Galaxy S8’lere özel yeni bir renk seçeneği sundu. Burgundy Red (Bordo kırmızısı) ismiyle tanıtılan yeni renk, Samsung severler için yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Yeni renk seçeneği tüm dünyaya yayılmadan önce 28 Kasım’da, yani bugün ilk olarak Güney Kore’de satılmaya başlayacak.

Samsung Galaxy S8: Burgundy Red, ergonomik cam ve metal formun zarafetini yeni bir boyuta çıkarmayı hedefliyor. Zaten eğimli çerçevesiz ekranla muhteşem bir uyum yakalayan Galaxy S8, bordo renginde çıkardığı bu yeni model ile birlikte telefonu satın alacak müşteriler için daha fazla seçenek sunuyor.

Galaxy S8’de Burgundy Red dışında Midnight Black, Orchid Grey, Coral Blue, Arctic Silver ve Maple Gold renkleri bulunuyor. Burgundy ile beraber 6 farklı Galaxy S8 arasından size en çok yakışanı seçebilirsiniz.

Samsung, Apple gibi cihazlar, genel olarak her sene kırmızı tonları kullanmaya çalışıyorlar, ancak bu renkleri telefon satışa sunulduktan çok sonralarda yapmaya özen gösteriyorlar.