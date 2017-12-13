Samsung Galaxy S8 için Android Oreo Güncellemesi Yaklaşıyor!

Yeni yıl yaklaşırken Samsung hem yeni amiral gemisi Galaxy S9'un tanımına hazırlanıyor hem de bu yıl tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8 için ilk büyük Android güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

Samsung’un bu yılın başlarında tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8'in kullananlar, Android işletim sisteminin son sürümü olan Android Oreo güncellemesi için artık sabırsızlanmaya başladılar. Peki Android Oreo, Galaxy S8’e ne gibi yenilikler kazandıracak?

Yeni bir Android sürümüne yükseliyor olsa da telefonunuzun hala bir Galaxy S8 olarak kalacağını unutmamakta fayda var. Android Oreo ile birlikte Galaxy S8, Samsung Experience versiyon 9 arayüzüne geçmiş olacak. Fakat arayüzde kayda değer bir değişiklik olmayacak.

Samsung Experience v9, genel tasarımı itibari ile Galaxy S8’e büyük yenilikler getirmiyor. Fakat kullanıcı deneyiminde ve arayüz kararlılığında bir miktar iyileşme gerçekleşmesi mümkün. Yine de stok Android arayüzü kadar akıcı olacağını söyleyemeyiz.

Tahmin ettiğiniz gibi Android Oreo güncellemesi alan Galaxy S8, Oreo’nun tüm yeni özelliklerini de almış olacak. Fakat bu özelliklerin bazıları Galaxy S8 zaten var olduğu için beklentinizi çok da yukarıda tutmamanızda fayda var.

Peki Samsung’un getirdiği yenilikler neler? Oreo ile birlikte Galaxy S8 yeni Edge aydınlatmalarına sahip olacak. Yeni saat widget’leri ve GIF klavyesine ek olarak Galaxy Note 8’de bulunan bazı kısa yolözellikleri de Oreo güncellemesi ile Galaxy S8’e gelmiş olacak.

Sonuç olarak bir Galaxy S8 sahibiyseniz, Android Oreo güncellemesiden büyük yenilikler beklemeyin. Samsung, bir sonraki Android sürümünde gelecek özellikleri kendi yazılımı ile cihazlarına ekleyerek sürüm yükseltmelerinin heyecanını bir miktar kaçırıyor olabilir.