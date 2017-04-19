Samsung Galaxy S8'e İlk Dayanıklılık Testini Yaptılar!

JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'i dayanıklılık testine soktu.

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz ay sonunda duyurusunu gerçekleştirdiği yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı dünya genelinde satışa sundu. Cihazlar her ne kadar 21 Nisan'da resmi olarak satılacak olsa da dünya çapında birçok kişi Galaxy S8'i erken elde etme fırsatı yasakaladı. Haliyle Galaxy S8, ilk dayanıklılık testine tabi tutuldu.

JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, şık ve zarif tasarımıyla öne çıkan Galaxy S8'in ne kadar dayanıklı olduğunu test etti. Galaxy S8, yapılan dayanıklılık testinde çizilme, bükülme ve yanma gibi testlere giriyor ve birçok rakibine göre testten alnı ak bir şekilde çıkıyor. Bu dayanıklılık testini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ayrıca millet Galaxy S8'e ilk dayanıklılık testi yapılmış olsa da bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde cihaz elimize geçti ve Türkiye'deki ilk kutu açılışını gerçekleştirdik. İncelemesinden hemen sonra tam anlamıyla dibine kadar cihazı test edeceğimiz Webtekno usulü dayanıklılık testi yakında geliyor. Bu arada hala izlemediyseniz hemen kutu açılışı videomuza sizi alalım: