Samsung, Galaxy S8 Eğitim Videolarını Yayınladı!

Samsung, yeni çıkardığı telefonları ile büyük bir atak yapmak konusunda oldukça kararlı. Kullanıcıların, Galaxy S8 ve S8+ modellerinin tüm özelliklerini kullanabilmesi için eğitim videolarını yayınladı.

Yakın zaman içerisinde Galaxy Note 8 modelini tanıtacak olan Samsung, eski modellerini unutmayacağının sinyalini verdi diyebiliriz. Samsung'un bu yıl içerisinde çıkardığı amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8+ gelişmiş kamera özellikleri ve sonsuz ekranı ile dikkat çekiyordu. Kamera uygulaması kolay kullanıma sahip ancak uygulamada çok fazla özellik olmasından dolayı kullanım zorluğu yaşayan bazı kullanıcılar oldukça şikayetçiydi.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 modellerinin eğitim videoları yayınlandı. Bir dakikadan çok daha az sürede hızlı kullanımlardan bahseden videolar, Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları için oldukça kullanışlı ve faydalı olabilir.

Hızlı kullanım videolarının dil seçeneklerinin artması dünya üzerindeki tüm Samsung kullanıcılarına hitap edecektir. Videolarda Kamera uygulamasının kullanımıhakkında bilgiler ön planda gözüküyor.

Kameraları Geçmek İçin Hızlıca Kaydırma

Profesyonel Kamera Modu

Kamera Etiketler Maskeler

Fotoğrafçılıkta Perspektifler

Düşük Işık Fotoğrafçılığı

Ayrıca Samsung'un resmi YouTube kanalında bir çok eğitim videosu bulunuyor. Diğer tüm eğitim videolarına da bu kanaldan ulaşabilirsiniz.