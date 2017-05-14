Exynos 8895 ile çalışan Samsung Galaxy S8, popüler işlemci testi Geekbench'te rekor kırarak piyasadaki en güçlü işlemciye sahip olduğunu gösterdi.

Samsung'un bu yılki amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S8'in piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğunu biliyorduk ve yapılan tüm testlerde de Galaxy S8 bu başarısını kanıtlıyordu. Ancak Samsung Galaxy S8'in Exynos 8895 ile çalışan versiyonuna yapılan Geekbench testi, telefonun işlemcisinin iyiden de öte olduğunu gösterdi.

SM-G950F kodlu Exynos 8895 ile çalışan Samsung Galaxy S8, girdiği Geekbench testinde tekli çekirdek performansında 2121, çoklu çekirdek performansında ise 7101 puan alarak bugüne kadarki en yüksek Geekbench skoruna imza atan akıllı telefon oldu. Bu test skoru aslında bir anlamda Samsung tarafından üretilen Exynos 8895 işlemcisinin şu anda dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olduğunu gösteriyor.

Peki Snapdragon 835'li modelde durum ne?

Bildiğiniz gibi Galaxy S8'in Snapdragon 835 platformuyla çalışan bazı modelleri Amerika Brileşik Devletleri gibi bazı ülkelerde satışa sunuluyor. Bu durumda Exynos 8895 yerine Snapdragon 835'li modeli alma durumunda kalanlara haksızlık olacağı düşünülse de aslında her iki işlemci de Geekbench testinde birbirine yakın sonuçlar alıyor. Yani günlük hayatta iki işleminin arasındaki farkı gözleyebilmek pek de mümkün değil.

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