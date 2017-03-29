Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Karşılaştırma

Samsung'un yeni üst seviye telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus tanıtıldı. Peki Galaxy S8 ailesinin iki üyesinin arasında ne gibi farklılıklar var?

Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden Samsung, bugün dünya genelinde aynı anda düzenlediği lansmanlarla birlikte yeni üst seviye telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı tanıttı. Peki Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin arasındaki farklar neler?

Ayrıca iki cihaz arasındaki farklara geçmeden önce hala Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında tüm detayları anlattığımız haberimizi okumadıysanız sizi şöyle alalım:

Samsung'un yeni üst seviye telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, hem teknik özellik hem de tasarım anlamında aynı detayları taşıyor ancak sadece ekran boyutu ve batarya kapasitesi tarafında birbirinden ayrılıyor.

Samsung Galaxy S8'de 5.8 inçlik QHD+ çözünürlüklü ve HDR destekli Super AMOLED ekran bulunurken Galaxy S8 Plus modelinde aynı ekran 6.2 inç boyutuna çıkıyor. Ayrıca Samsung Galaxy S8 modelinde 3000mAh kapasiteli bataryaya ver verilirken Galaxy S8 Plus'ta 3500mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Bunların dışında iki cihaz arasında bir farklılık yok.

Tabii Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı birbirinden ayıran en önemli detay fiyatları. Samsung Galaxy S8 modeli Avrupa'da 799 euro fiyatıyla satışa çıkarken Galaxy S8 Plus için fiyat 899 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda Galaxy S8'e göre 0.4 inç daha büyük ekran ve 500mAh daha fazla batarya istiyorsanız 100 euro farkı gözden çıkarmanız gerek.