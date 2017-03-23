Galaxy S8’i Ön Siparişle Alana Yeni Nesil Gear VR Hediye!

Samsung, neredeyse her modelde olduğu gibi bu sene de Galaxy S8 ve Galaxy S8+ alana Gear VR hediye edecek.

Samsung’un yeni nesil telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ın tanıtımına sayılı günler kaldı. Çarşamba günü resmen tanışacağımız Galaxy S8 ailesi, 7 Nisan’da da ön satışa çıkacak. 17 Nisan’a kadar sürecek olan bu ön satış süreci ise 18 Nisan’da son bularak 21 Nisan'dan itibaren genel satışa sunulacak.

Ayrıca bu 10 günlük süreçte eğer Galaxy S8 ya da Galaxy S8+ satın alacak olursanız, yanında Gear VR’ın yeni versiyonu ve 100 Dolar değerinde bir kupon da verilecek. Tabii bu durum şu anda Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olacak olsa da benzer bir kampanyanın Türkiye’de yapılacağını da söylemeliyim.

Özellikle Galaxy S8+ ile çok daha etkili bir Gear VR deneyimi olmasını beklediğimiz Samsung cephesinde telefon satın almak için Galaxy S8’i bekliyorsanız bu ön satış kampanyasından faydalanabilirsiniz. Bakalım Samsung Türkiye benzer bir çalışmayı 29 Mart’ta duyuracak mı hep beraber göreceğiz.