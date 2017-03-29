Samsung’un merakla beklenen telefonu Galaxy S8, abisi Galaxy S8+ ile beraber İstanbul’da yapılan eş zamanlı özel etkinlik ile tanıtıldı.

Aylardır konuştuğumuz ve sürekli sızdırılan içerikleriyle gündemi fazlasıyla meşgul eden Samsung’un yepyeni favorisi ve görünüşe göre Android’in şu andaki yeni kralı Galaxy S8 tanıtıldı.

New York’ta yapılan ana lansman ile görücüye çıkan cihaz, aynı zamanda Londra’da ve İstanbul Volkswagen Arena’daki özel eş zamanlı etkinlikler ile duyuruldu. Peki, bu yeni kral bizlere neler sunuyor? İşte tüm detayları ile Galaxy S8 ve Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri;

5.8 inç 2K Super AMOLED HDR Ekran

Corning Gorilla Glass 5 Koruma

Samsung Exynos 9 8895 Çipseti

Mali-G71 MP20 Grafik İşlem Birimi

4GB LPDDR4x RAM

64GB Depolama Alanı

256GB’a Kadar MicroSD Kart Desteği

12MP f/1.7 Arka Kamera

8MP f/1.7 Ön Kamera

LTE Cat 16 5CA 1Gbps Download

LTE Cat 13 2CA 15Mbps Upload

3.000mAh Batarya

İris Göz Tarayıcısı

Bixby Sanal Asistanı

USB 3.1 Type-C Bağlantı

Bluetooth 5.0

Hi-Fi Ses Desteği

AKG Üretimi Hi-Fi Kulaklık

Siyah, orkide grisi, gümüş, altın ve mavi renk seçeneği

S8 ve S8+ birbirleri ile aynı özelliklere sahip. S8+'ın farklı olduğu iki özellik ise 3500mAh batarya ve 6.2-inç ekran.

Samsung Galaxy S8 Tasarım ve Ekran Özellikleri

Eski Galaxy S serilerine göre daha farklı bir ön panel gördüğümüz Galaxy S8’de, ekranın hemen altında bulunan kapasitif tuşlar ve ana ekran tuşu kaldırarak yerini ekran ve sanal tuş takımına bırakıyor. S7’deki 5.1 inç ve S7 Edge’deki 5.5 inç’ten daha büyük bir ekran bizleri beklerken 5.8 inç’e çıkan ekran yine 1440 x 2560 piksel, yani 2K çözünürlükte.

Ancak hemen aklınıza büyük ekrandan dolayı büyük bir boyut gelmesin, çünkü telefonun boyutu neredeyse S7 Edge’le aynı olacak. Ayrıca Galaxy Note 7 ile flat, yani düz ekran anlayışını geride bırakan Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ta da sadece kıvrımlı, yanı Edge ekran kullanıyor.

Ayrıca sol tarafta bulunan ses açma ve kısma tuşlarının hemen altına bir tuş daha eklendiğini göreceksiniz. Bu tuş da Bixby sanal asistanını kullanmak adına eklenmiş bir tuş olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca ana ekran tuşunu kaldırması sebebiyle parmak izi okuyucusunu arkaya taşıyan Samsung, mükemmel hıza sahip parmak izi tanıma sistemiyle arkada olmanın dezavantajını biraz daha absorbe ediyor.

Samsung Galaxy S8 Donanım Özellikleri

Snapdragon 835 ile beraber piyasanın en kaslı işlemcisi olan Exynos 8895 kullanan Galaxy S8, bu anlamda S7 serisine göre ve hatta Note 7’ye göre %30’a varana performans artışı sağlarken %40’a varan daha iyi bir enerji verimliliğiyle karşılaşıyoruz. Bu sebeple Note 7’de daha büyük batarya için sıkış tepiş bir dizayn yapıp sorun yaşamamak adına bataryayı 3.000mAh değerine çeken Samsung, Galaxy S8+’ta ise 3.500mAh değerinde bir batarya görmekteyiz.

Samsung Galaxy S8 Bixby Sanal Asistanı Özellikleri

Samsung’un en büyük artısı olacak olan Bixby sanal asistanı, Apple’ın Siri’sine büyük bir rakip olarak doğuyor. Şu anda Türkçe desteği olmayacak Bixby’yi Siri’nin ilk dönemleri gibi İngilizcenize güveniyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tüm detayları için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz;

Samsung Galaxy S8 Ses Deneyimi

Bir diğer önemli yeniliğini ses noktasında ortaya koyan Samsung, Galaxy S8 ile kötü durumda olan ve yıllardır eleştirilen kulaklıklarını da yeniliyor. Harman’ı satın almasıyla bünyesine geçen markalardan biri olan AKG’ye kulaklıklarını temin ettiren firma, Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ta Hi-Fi ses desteği ile muhteşem bir kulaklık ile beraber geliyor. İlk bakışta LG G6’nın B&O ortaklığında ortaya çıkan kulaklıklardan çok daha iyi hissiyatı veren yeni AKG kulaklıklar, müzik tutkunlarının bile kullanmak isteyeceği bir kulaklık sunuyor.

Samsung Galaxy S8 Fiyatı

GALAXY S8 : 4399 TL

GALAXY S8+ : 4999 TL