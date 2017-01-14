Samsung, Galaxy S8'i Daha Çıkmadan Kendi Videosunda Sızdırmış Olabilir!

Samsung'un AMOLED ekran teknolojisinden bahsettiği videosunda kullandığı telefonun Galaxy S8 olacağı söylentileri yayıldı.

Bir süredir Samsung'un bu yıl içinde tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8 hakkında duyumlar alıyoruz. Öyle ki telefon önce çalışır halde görüntülenmiş, ardından bir kılıf markasının Galaxy S8 için tasarladığı kılıfların ortaya çıkmasıyla birlikte telefonun detayları belli olmaya başlamıştı.

Tüm bu bilgiler paylaşılırken GSM Arena sitesi, geçtiğimiz gün diğer sızıntılarla uyuşmayan yeni Galaxy S8 sızıntısını paylaşmıştı. Daha önceki sızıntılarla uyuşmadığı için bu sızıntıdaki modelin Galaxy S8 olamayacağı konuşulurken Samsung, tekrar iddiaları tersine çeviren bir video yayınladı.

Samsung'un yayınladığı AMOLED ekran teknolojisinden bahsedilen bir videoda, çok ince çerçevelere sahip ve ekran - kasa oranı derecesi çok iyi olan prototip bir telefon görünüyor. Ne tesadüf ki bu videodaki prototip telefon, GSM Arena'nın paylaştığı Galaxy S8 sızıntısının kavissiz hali.

Bu durum akıllara iki ihtimal getiriyor: Samsung, ya bu prototipi kavisli hale getirip biraz daha makyajlamalar yaparak Galaxy S8 olarak bize sunacak ya da yine telefon Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge olmak üzere iki farklı modelle gelecek.

Öte yandan diğer sızıntıların da küçümsenmeyecek boyutta olması cihaz hakkında bir karmaşa yaratmıyor değil. Sonuç olarak Galaxy S8'in nasıl bir telefon olacağını hep birlikte Şubat ayının sonlarında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz.