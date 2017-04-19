Samsung Galaxy S8'i Satın Almadan Önce Neden Beklemelisiniz?

Samsung Galax S8, elbette muhteşem bir telefon ancak satın almadan önce beklemenizi öneriyoruz. Bu kadar yüksek fiyatlara satılan telefonu "hemen" satın almayıp, biraz beklemeniz için 5 sebep listeledik.

Samsung Galaxy S8 çıktığı günden beri telefonun yayınlanan özellikleri arasında çeşitli bilgiler veriyoruz. Telefon sonunda satışa sunuldu ve birçok kişi heyecanla telefonu satın almak isteyebilir. Ancak telefonu almadan önce bir süre beklemenizi öneriyorum. Zira telefonu almadan önce bu sorunlar telefonu alma fikrinizi değiştirebilir. Telefon elbette çok güzel bir şekilde çıktı ancak her güzel şeyde olduğu gibi, Galaxy S8’in de birkaç kusuru bulunuyor.

Samsung, telefon çıkmadan önce test amaçlı gönderdiği telefonları bir hayli sınırlı tutmuştu. Bundan dolayı, birçok editör, telefon çıkmadan telefonu satın almayı önermemeye başladı. Aslında, ben incelemeleri tam gelmeyen hiçbir cihazı “ön sipariş” ile almamayı destekliyorum. Zaten yakında Galaxy S8 hakkında detaylı incelememizi sizlerle paylaşacağız. Gelin, beraber telefonu satın almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bir kaç ayrıntıyı inceleyelim.

Samsung Galaxy Note 7 Vakası

Samsung’un geçen sene karşısına çıkan Note 7 patlama sorunu, Samsung’u yormuştu elbet ancak Samsung dışında, Note 7’yi satın alan kullanıcıları da yormuştu. Galaxy S8 ile birlikte telefonun çok daha yüksek önlemler altında geliştirildiğini düşünsek dahi tedbiri elden bırakmamak isteyen kullanıcılara duyurulur. Telefonu almadan önce bir süre beklemenizde fayda var. En azından yapılan testler ve en önemlisi kullanıcı yorumlarını beklemek mantıklı olacaktır.

Kamera

Bildiğiniz gibi bu aralar telefonlarda çift arka kamera bulunuyor. Arka tarafta bulunan çift kamera, derinliği artırdığı için ortaya muhteşem fotoğraflar çıkabiliyor. iPhone 7 Plus başta olmak üzere, birçok yeni telefonda çift kamera bulunuyor. Galaxy S8’de ise çift kamera tercih edilmemiş. Kamerası elbette güzel olacaktır ancak rakiplerinin iki tane arka kamera çıkardığı bir dönemde tek kamerayla çıkararak risk alan Galaxy S8’in, kamerasının sağlamlığını anlamak için kullanıcı fotoğraflarını beklemek gerekiyor. Eğer telefonu kamerası için tercih etmeyi düşünüyorsanız, birazcık beklemenizde yarar var. Kullanıcıların çektiği fotoğraflar sayesinde, çok daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Yeni Tasarım

Telefonun tasarımı harika görünüyor. Telefonun iki tarafı da eğimli ekrana sahip olsa bile bazı sorunlu tasarım alanları olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonun değişen tasarımında küçük ekranın büyümesi için yapılan çerçeve örnek gösterilebilir. Özellikle fiziksel tuşun ekranın altına saklanması, Samsung’un diğer modellerine alışan kullanıcılar için zor olabilir. Satın almadan önce göz önünde bulundurmanızı öneriyorum.

Aynı zamanda, telefonun arka tarafında yer alan “parmak izi okuyucusu” kameranın bizzat yanında olduğu için kullanıcılara zor anlar yaşatabiliyor. Tasarımcılar bunu yaparken unutmuşlar mı bilinmez ancak telefonu parmak izi ile kullanmak isteyen kullanıcılar yanlarında mendil taşıyarak kamera merceğini sürekli temizlemek zorunda kalabilir.

Güvenlik

Telefonun büyük umutlarla çıkardığı Iris tarayıcı gibi önemli özelliklerin rahatlıkla aşılabildiği açıklanmıştı. Eğer, güvenliğe önem veriyorsanız ve Galaxy S8’i bu sebeple almak istiyorsanız biraz daha beklemenizi öneriyorum.

Temel özellikler(Bixby) Hazır Değil

Samsung, Galaxy S8’i duyurduğunda, Apple’ın Siri’sine rakip olarak Bixby’i çıkardığını duyurmuştu. Ancak Bixby asistanının, şu anda tam olarak hazır olmadığı konuşuluyor. Hatta şu anda hala geliştirildiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Telefonu Bixby için almayı düşünüyorsanız birazcık bekleyerek kullanıcı yorumlarını kollamanızı öneriyorum. Bu sayede alacağınız telefon hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi telefon hakkında birçok merak edilen konu bulunuyor. Telefon elbette muhteşem ancak telefonun, ülkemizde fiyatının biraz uçuk olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden, telefonu almadan önce biraz beklemenizi, daha sonra telefonu almaya karar vermenizi öneriyorum.