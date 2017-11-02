Galaxy S8'in Android 8.0 Oreo Beta Sürümünü Yayınlandı

Samsung, resmi olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Oreo betasını yayınladı. Betaya Samsung+ uygulaması yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Samsung kullanıcıları uzun süredir Android'in 8.0 Nougat sürümünü bekliyorlar. Bütün açıklamalar yeni işletim sisteminin 2018’de yayınlanacağını gösterdiği için bu durum, Samsung kullanıcılarında bir memnuniyetsizlik yarattı. Bugün yapacağımız haberin ise Galaxy S8 kullanıcılarını memnun edeceğini düşünüyorum.

Samsung’un üst düzey telefonlarından Galaxy S8, Android 8.0 beta’yı alan ilk Samsung cihazı oldu. “Samsung Experience 9.0” ismiyle çalışan yeni beta, Galaxy S8’i olan bir takım kullanıcı için serbest bırakıldı.

Başlatıcı kısayolları, renkli medya bildirimleri ve çok daha fazla yeni içeriğin bulunduğu Android 8.0 Beta şu anda yalnızca T-Mobile, Sprint ve Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ın kilitli olmayan sürümünde çalışacak. Siz de beta programına kayıt olmak için Samsung+ uygulamasına giriş yapmalı ve en üstte yer alan beta kayıt seçeneğine dokunmalısınız.

Samsung Galaxy S8’lere gelen Android 8.0 Betası yaklaşık 1.4 GB boyutunda. Henüz çok yeni bir beta sürümünde olduğu için kuracaksanız da verilerinizi yedekledikten sonra kurmanızı öneriyorum. Güncellemenin kademe kademe diğer Galaxy S8 cihazlarına da gelmesi bekleniyor.