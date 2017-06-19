Google, Samsung Galaxy S8'deki müzik deneyimini geliştirmek için Google Play Müzik'e , henüz sadece S8'e özel yeni bir özellik getiriyor.

Nisan ayında Google ile Samsung birlikte çalışmaya başlamış, mobil cihazlarda artık neredeyse hepsinde varsayılan müzik çalar olup, Play Müzik'e sahip olan Galaxy S ve Galaxy S8 + müşterilerinin müzik deneyimini geliştirmeyi hedefledi.

Galaxy S8 için özellikler nispeten küçük olsa da elbette daha fazla avantaja sahip. Normal kullanıcıların aksine, Play Müzik'teki sanal belleğe 100,000 şarkı yükleyebiliyorlar. Normal kullanıcılar için ise bu rakam 50,000. Ayrıca Play Müzik Tam Erişim'li hesapları da 3 aylık bir süreç boyunca ücretsiz deneyebilirler.

Yeni gelen özelliğe ise Yeni Sürüm Radyo deniyor. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere bu özellikle en yeni şarkıların kişiselleştirilmiş bir karışımına ulaşabiliyorsunuz. Fakat ne yazık ki 'çığır açabilecek' bir özellik olduğunu söyleyemiyoruz. İlerleyen süreçte, sadece S8'ten ziyade diğer cihazlarda da bu özelliği görebiliriz.