Samsung Galaxy S8 İle Beraber SPen Geliyor!

Ortaya çıkan söylentilere göre Samsung, Galaxy S8 ile beraber ayrıca SPen hediye edecek.

Samsung, her haberimizde de belirttiğimiz gibi Note 7’den gerçek manada ciddi bir darbe aldı. Dışarıdan ve satış rakamlarından anlaşıldığı üzere bir sorun yokmuş gibi görünse de çalışmalarını S8’e ve olası Note 8’e endeksleyen Samsung, Galaxy S8’de bir yenilik daha getiriyor.

Daha önce Siri’yi geçebilecek bir sesli asistan, Note 7 özellikleri ve çok daha iyi bir ekran/boyut oranı gibi detaylarla gelmesi beklenen Galaxy S8, görünüşe göre SPen ile gelecek.

Tabii bu durum ilk aklınıza geldiği gibi Note modellerinde yuvası bulunacak şekilde olmak yerine kutu içeriğinde bulunmasına rağmen ayrı olarak kullanılacak bir SPen olacağı konuşuluyor. Yani eğer Galaxy S8’e bir SPen olacaksa bu ayrı şekilde taşınması gerekecek.

Note 7’deki fiyaskoyu kurtarmak adına görünüşe göre Galaxy S8’e gerçekten sağlam hazırlanan Samsung, tüm kozlarını S8’e gömecek gibi.