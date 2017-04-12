Samsung Galaxy S8 ile Çekilen Muhteşem Fotoğraflar!

Profesyonel fotoğrafçı Matthew Cattell, Galaxy S8 ile çektiği muhteşem fotoğrafları paylaştı. Bu fotoğraflar ile profesyonel fotoğraf makineleri arasındaki farkı anlamak hiç kolay değil.

Samsung Galaxy S8 ile birlikte büyük atılımlar yapan ve yeni telefonunun kamerasına vurgu yapmak için yılın peyzaj fotoğrafçısı seçilen Matthew Cattell ile anlaşan Samsung, Britanya Adaları’nın doğal veya insan yapımı 20 muhteşem manzarasını son telefonu Galaxy S8 ile ortaya çıkardı.

Galaxy S8’in kamerasının ne kadar başarılı olduğunu göstermek isteyen Samsung, yayınladığı fotoğraflarla bunu kanıtlamaya çalışıyor. Matthew Cattell’in kadrajında muhteşem bir fotoğraf makinesine dönüşen Galaxy S8, bu kadar uzun süredir beklememize değmiş gibi gözüküyor.

Bu seçkin manzaralar, 22 x 9.84 ft (7 x 3 m) boyutlarında çekildi. Aşağıdaki görsellerde Mattew Cattell’in Samsung Galaxy S8 ile çektiği muhteşem fotoğraflardan bazılarını bulabilirsiniz.

Dilerseniz Galaxy S8 için hazırladığımız ön inceleme videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.