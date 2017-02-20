Yeni Gear VR’ın Bu Sefer Bir Kontrolcüsü de Olacak

Samsung’un Galaxy S8 ile beraber tanıtacağı yeni nesil Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünde bu sefer yanında özel bir kontrolcüsü de bulunacak.

Mobil dünyanın sanal gerçeklik arenasında en popüler ürünlerden biri olan Samsung Gear VR, özellikle Oculus ile yapılan ortaklın ve Samsung’un en iyi telefonlarıyla kullanılabilir olması ile dikkat çekiyor. Her sene yenilenen bu sanal gerçeklik gözlüğü elbette Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile de güncellenecek.

Galaxy S8’in lansmanında tanıtılması beklenen bu yeni nesil Gear VR bu sefer en büyük eksikliği olan bir kontrolcü ile gelecek. Böylece birçok oyunda gözlüğün sağ tarafından değil direkt olarak elinizdeki kontrolcü ile kullanabileceğiniz yeni ürün SM-R324 kod adını taşıyacak.

Tasarımsal olarak son siyah renkteki Gear VR’a benzeyecek olan bu yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü beyaz ve siyah renkte gelmesi beklenirken kontrolcüsünde ise bir analog 4 ABXY tuşu ve bir de menü duşu bulunacak.

Gear VR’a kullanılmadığı zamanlarda telefon bölümünden takılabilecek olan bu kontrolcünün şarj durumu ve içinde yer alacağı pilin kalem pil mi yoksa normal bir li-ion batarya mı olacağı şu anda bilinmiyor