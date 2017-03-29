Samsung'un Sesli Asistanı Bixby Nedir? Nasıl Kullanılır?

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleriyle birlikte yeni akıllı asistanı Bixby'i duyurdu. Peki Bixby nedir? Nasıl kullanılır? Hangi Samsung telefonları Bixby'i destekliyor?

Bugün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünyayla aynı anda düzenlenen lansmanlarla birlikte Samsung, yeni üst seviye akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı duyurdu. Galaxy S8 ailesiyle birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri de Samsung'un yeni akıllı sesli asistanı Bixby oldu. Bu yazımızda ise Samsung Bixby'nin ne olduğuna, nasıl kullanıldığına ve hangi modelleri desteklediğine yakından bakıyoruz.

Ayrıca Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın detaylarını henüz öğrenmediyseniz, sizi başlamadan önce şu haberimize alalım:

Samsung Bixby nedir?

Bixby, Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleriyle birlikte kullanıcılarına sunduğu yeni nesil akıllı sesli asistandır. Apple Siri, Google Asistan ve Microsoft Cortana gibi diğer mobil cihazlarda kullanılan sesli asistanlara rakip olarak geliştirilen Samsung'un yeni sesli asistanı Bixby, en az rakipleri kadar akıllı bir yardımcınız oluyor.

Samsung Bixby sayesinde kolaylıkla diğer sesli asistanlardan da alışık olduğumuz sorularınıza yanıt bulabilir ayrıca Samsung'un özel servislerinin kontrollerini sesli olarak kullanabilirsiniz.

Samsung Bixby nasıl kullanılır?

Aslında diğer sesli asistanlar gibi Samsung Bixby'nin de kullanımı gayet basit. Bixby'i çalıştırmak için Galaxy S8 ya da Galaxy S8 Plus telefonunuzun yan kısmında Bixby için özel olarak atanan tuşa basmanız ya da telefonunuza "Bixby" diyerek seslenmeniz yeterli oluyor. Böylelikle Bixby'i kolaylıkla çalıştırabilirsiniz.

Bixby'i ilk olarak açtığınızda sizi tanıması ve size daha kişisel öneriler sunabilmesi için Samsung hesabınızla eşleştirmeniz gerekiyor. Samsung hesabınızla Bixby'e giriş yaptıktan sonra kolaylıkla Bixby'i kullanabilirsiniz.

Samsung Bixby'i hangi modeller destekliyor?

Ne yazık ki daha önceki Samsung akıllı telefonlara sahip olan kullanıcılar Samsung'un yeni sesli asistanı Bixby'den faydalanamıyor. Bixby'i kullanmak için şimdilik Samsung Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus modellerine sahip olmalısınız. Ayrıca muhtemelen Galaxy S8 ailesinden sonra çıkacak hemen hemen her Samsung akıllı telefon Samsung'un sesli asitanı Bixby'i destekleyecektir.

Samsung Bixby'de Türkçe dil desteği bulunuyor mu?

Şu anda Samsung'un yeni sesli asistanı Bixby resmi olarak duyuruldu ancak Bixby'de Türkçe dil desteği olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler paylaşıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.