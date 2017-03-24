Samsung Galaxy S8 İlk Üç Ay Koşulsuz İade Edilebilecek!

Samsung Galaxy S8'i satan alan kullanıcılar ilk üç ay içinde memnun kalmazlarsa cihazı koşulsuz bir şekilde geri iade edebilecek.

Tanıtılmasına bir haftadan bile daha kısa bir süre kalan Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Daha önce tasarımından teknik özelliklerine kadar her şeyi hakkında bilgilerin ortaya çıktığı Galaxy S8'in bu kez satış sonrası desteğiyle ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinde tüketicilere üç ay boyunca koşulsuz iade imkânı sunacak. Böylelikle telefonu deneyip memnun kalmayan, bir özelliğinden şikayetçi olan ya da yeterli performansı almadığını düşünenler eğer telefonda herhangi bir hasar yoksa ve kutu içeriği tamsa para iadesi talebinde bulunabilecekler.

Peki Samsung neden bunu yapıyor?

Hatırlayacak olursanız şirket, Note 7 modelinde ciddi bir talihsizlik yaşamıştı ve bu talihsizlikten sonra ilk kez bir amiral gemisiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu noktada hatalarından ders aldığını göstermek isteyen ve her şeyiyle harika bir telefon ortaya koyduğunu kanıtlamak isteyen Samsung, ilk üç ay koşulsuz iade kararı almış olabilir.

Öte yandan bu kararın Samsung'un yeni akıllı asistanı Bixby ile alakalı olduğu da iddia ediliyor. Samsung'un Galaxy S8 ailesiyle duyuracağı sesli asistanı Bixby'nin beklenen özellikleri sunamadığı takdirde telefonu bu asistan için alan kullanıcıların hayal kırıklığı yaşamaması adına şirket iddialara göre böyle bir yöntem düşünmüş.

Tabii tüm bu bilgilerin şimdilik bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve Samsung kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama olmadığını söyleyelim. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında tüm bilgileri 29 Mart'ta dünyayla aynı anda Türkiye'de de gerçekleşecek Unpacked 2017 etkinliğiyle birlikte öğreneceğiz.