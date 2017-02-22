Samsung Galaxy S8’in ‘100 Dolarlık’ Çakma Versiyonu!

Samsung, Galaxy S8’i önümüzdeki hafta Barcelona’da başlayacak MWC 2017 etkinliği yerine Mart ayının sonunda düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracak. Cihazın duyurulmasına daha 1 aydan fazla bir süre varken ünlü YouTube kanalı EverythingApplePro, telefonun 100 dolarlık bir klon versiyonunu inceledi.
Aşağıdaki videoyu incelediğimizde, telefona geçmeden önce kutusunun bile muntazam bir şekilde kopyalandığını görüyoruz. Fiyatı 100 dolar olmasına rağmen yine de telefona etkileyici özellikler eklenmiş:
- 4G LTE bağlantı desteği
- 64-bit mimarili 8 çekirdekli işlemci
- 5.2 inç büyüklüğünde Quad HD sAMOLED ekran
- 12/5 MP çözünürlüklerinde Dual Pixel kamera
- 64 GB dahili hafıza
- Suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayan IP68 sertifikası
- Kablosuz şarj
Tasarım olarak kullanıcılarını pek memnun etmeyeceğini düşündüğüm (hatta hiç etmeyecektir) klon Galaxy S8, S7’yle kıyaslandığı AnTuTu testinde de oldukça gerilerde kalıyor. Galaxy S8, testten 125.243 puan alırken klon Galaxy S8 ise ancak 22722 puan alabiliyor.
Cihazın kutu açılışıyla ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.