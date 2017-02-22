Samsung Galaxy S8’in ‘100 Dolarlık’ Çakma Versiyonu!

Ünlü YouTube kanalı EverythingApplePro, Samsung’un henüz tanıtılmayan telefonu Galaxy S8’in 100 dolarlık klon versiyonunu inceledi.

Samsung, Galaxy S8’i önümüzdeki hafta Barcelona’da başlayacak MWC 2017 etkinliği yerine Mart ayının sonunda düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracak. Cihazın duyurulmasına daha 1 aydan fazla bir süre varken ünlü YouTube kanalı EverythingApplePro, telefonun 100 dolarlık bir klon versiyonunu inceledi.

Aşağıdaki videoyu incelediğimizde, telefona geçmeden önce kutusunun bile muntazam bir şekilde kopyalandığını görüyoruz. Fiyatı 100 dolar olmasına rağmen yine de telefona etkileyici özellikler eklenmiş:

4G LTE bağlantı desteği

64-bit mimarili 8 çekirdekli işlemci

5.2 inç büyüklüğünde Quad HD sAMOLED ekran

12/5 MP çözünürlüklerinde Dual Pixel kamera

64 GB dahili hafıza

Suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayan IP68 sertifikası

Kablosuz şarj

Tasarım olarak kullanıcılarını pek memnun etmeyeceğini düşündüğüm (hatta hiç etmeyecektir) klon Galaxy S8, S7’yle kıyaslandığı AnTuTu testinde de oldukça gerilerde kalıyor. Galaxy S8, testten 125.243 puan alırken klon Galaxy S8 ise ancak 22722 puan alabiliyor.

Cihazın kutu açılışıyla ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.