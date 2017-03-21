Samsung Galaxy S8'in "3 Yeni Tasarımı" Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S8 için yeni tasarımlar sızdırıldı. Şirket, aynı zamanda yakında lansmanını yapacağı telefonu için Güney Kore merkezli bir reklam filmi yayınladı.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın tanıtılmasına artık çok az bir zaman kaldı. Çıktıktan sonra telefon hakkında neler konuşulur pek bilinmese dahi, telefonun çeşitlilik yönünden bolluk sağlayacağına artık emin gibiyiz. Bildiğiniz gibi her gün farklı bir Samsung tasarımı ön plana çıkıyor. Daha çok renk yönünden ortaya çıkan görüntülere yenileri eklendi.

Galaxy S8’in sızan yeni görüntüleri, daha önce de ortaya çıkan ancak arka kapaklarını göstermeyen Evan Blass’den geldi. Sızdırmalarıyla ünlü isim, en net telefon sızdırmalarını yapıyor.

Yayınladığı görsel ile birlikte Samsung Galaxy S8’in üç farklı renk varyasyonunu sergileyen Blass, “Orkide Grisi” ve “Kara Gökyüzü” olarak gösterilen iki yeni tasarımı gösterdi. Ayrıca bu iki tasarım dışında daha önce yalnızca ön yüzeyini gösterdiği görsellerde "Buz Gümüşü" gibi değişik bir tasarım da vardı.

Bütün bunlarla birlikte Samsung, Galaxy S8 için Kore’de kısa bir teaser yayınladı. Telefon hakkında pek bir şey gözükmemesine rağmen, ürünün “Galaxy” ismine yöneldiği hoş bir video olmuş diyebilirim. 29 Mart’ta lansmanı yapılacak Galaxy S8’in en büyük sıkıntısı geç kaldığı için LG G6’ya yönelen insanları telefonu almadan yakalaması. Şirket, bu kullanıcıları kendisine çekmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.