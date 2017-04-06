Samsung Galaxy S8+'ın 6GB RAM'li Versiyonu Asya'da Satışa!

Samsung Galaxy S8+'ın 128GB depolama alanına ve 6GB RAM'e sahip versiyonu Güney Kore ve Çin'de satışa sunuldu.

Hatırlayacağınız üzere Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin normal versiyonlarının yanı sıra bir de 6GB RAM'e sahip versiyonu geleceği ancak bu modelin sadece Uzak Doğu'da satışa çıkacağı belirtilmişti. Beklenen oldu ve Galaxy S8+'ın 128GB depolama alanına ve 6GB RAM'e sahip versiyonu satışa sunuldu.

Şimdilik sadece Güney Kore ve Çin'de satışa sunulan Samsung Galaxy S8+'ın piyasada görebileceğiniz en üst özelliklere sahip modeli için 1020 dolar fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Ayrıca Güney Kore ve Çin'de Galaxy S8+'ın 6GB RAM'li versiyonunu satın alan kullanıcılar Samsung DeX Station'a da ön siparişle sahip olabiliyor.

Galaxy S8+'ın 6GB RAM'e sahip modelinin diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil ancak görünüşe göre 6GB RAM'li modeli diğer ülekelerde göremeyeceğiz. Yine de bu pek büyük bir sorun değil çünkü Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için 4GB RAM'in halihazırda yeterli.