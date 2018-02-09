Samsung Galaxy S8 Oreo Nougat Arayüz Karşılaştırması

Aylar süren beta sürecinden sonra Samsung nihayet Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android Oreo güncellemesini yayınladı. Peki Android Oreo güncellemesi Galaxy S8 arayüzüne ne gibi değişiklikler getirdi?

Uzun bir bekleyişin ardından Samsung, Almanya’daki beta test katılımcılarına nihayet kararlı Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınladı. Şu an için Android Oreo güncellemesi belirli bir kullanıcı kitlesine yayınlanmış olsa da kararlı sürümün yayınlanması, tüm kullanıcılara yayınlaması için kısa bir süre kaldığını gösteriyor.

Android Oreo yükseltmesi ile birlikte Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları, Samsung Experience 9.0 arabirimine kavuşmuş olacaklar. Yeni arabirim, Android Oreo güncellemesinin getirdiği özelliklere ek olarak Samsung’un da arayüzde gerçekleştirdiği bazı iyileştirmeleri içeriyor.

Samsung arabiriminin kötü olduğunu söylemek biraz haksızlık olur. Bu nedenle yeni arabirimin de devrimsel değişiklikler getirdiğini söyleyemeyiz. Fakat küçük detaylar, kullanıcı deneyimini iyileştirme konusunda önemli olabilir. Bu nedenle aşağıdaki ekran görüntülerinden Android Nougat’lı Galaxy S8 ile Android Oreo’lu Galaxy S8’i karşılaştırabilirsiniz. Sol tarafta yer alan ekran görüntüleri Android Oreo’ya, sağ tarafta yer alan ekran görüntüleri ise Android Nougat’a ait.