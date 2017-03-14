Samsung Galaxy S8’in Arayüzü Detaylı Olarak Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S8’de kullanılacak olan yeni TouchWiz arayüzüne ait tüm detaylar görüldü.

Samsung’un yaklaşık iki hafta sonra karşımıza çıkaracağı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile alakalı neredeyse bilmediğimiz bir detay kalmamışken şimdi de arayüzü ortaya çıktı. Hep sızıntı videoları ve görsellerinden görebildiğimiz Galaxy S8’in yeni arayüzünde göze çarpan ilk detay elbette yeni sanal tuşlar.

Sade bir şekilde Geri, Ana Ekran ve Son Uygulamalar butonunu koyan Samsung, aynı zamanda Müzik, Mesaj, Tarayıcı, Gear, Ayarlar, Güvenli Klasör, S Voice, S Health, Kişiler ve Smart Switch gibi ön yüklü Samsung uygulamalarında da tasarımsal ve ikon değişikliğine gidiyor.

Genel olarak sadeliğe önem vereceğini ilk olarak Galaxy Note 7’deki yeni arayüz ile gösteren Samsung, Android 7.0 Nougat’daki sadeliğe daha fazla dokunuş yaparak bu sefer de Galaxy S8’de karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Peki, sizce bu ilk çıkan detaylara göre Galaxy S8’in arayüzünü beğendiniz mi? Hem aşağıdaki anketten hem de yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.