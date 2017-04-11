Samsung Galaxy S8'in Aşırı Lüks Modelleri Geliyor!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin platinyum ve altın ile kaplanmış modelleri çok yakında piyasaya sürülecek.

Samsung, Galaxy S amiral gemisi telefonlarının zenginlere yönelik sürümlerini üretmeye yoğunlaşmış bir firma olmayabilir, ancak yine de Samsung'un eski amiral gemilerinin lüks sürümleri olduğu gibi taşeron firmalar, Samsung Galaxy S8'i aşırı ve gereksiz lüks ile donatılacak. Truly Exquisite, Samsung'un iki amiral gemisi olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 24 karat altın ve platin sürümlerini ve her birinin özel 18 ayar kızıl altın versiyonlarını satışa çıkardı.

Platin Galaxy S8 Plus en pahalı seçenek ve 3000 euro'ya yaklaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihazın 24 ayar altın versiyonu 2900 euro, gümüş altın sürümü de 2.700 euro'luk fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Plus olmayan Galaxy S8 türevlerinin platin versiyonu 2700 euro, gül altın paketi 2500 euro, 24 karat altın modeli de 2,400 euro gibi fiyat seçeneklerine sahip. Lüks cihazlar altı renk seçeneği ile donatılıyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerinin çok satan modeller olması bekleniyor.

Lüks cihazlar, işlevsel olarak normal Samsung yapımı ünitelerle aynı. Hatta yan, üst ve alt astar olarak bilinen noktalar bile standart modellerle benzerlik gösteriyor. Standart Samsung modellerinde, altın ve platinyum seçenekleri yerine kaliteli metaller kulllanılıyor.

Lüks Galaxy S8 ve Galaxy S8 + cihazlarının paketi, bir telefonu 2500 euro'ya satın almak isteyenler için tatmin etmek için lüks hediyelerle birlikte satışa sunuluyor. Savurganlık yapmak isteyenler, seçtikleri telefonun yanı sıra ahşap bir kutu, altın kaplamalı bir power bank, kablosuz şarj yuvası ve DVR birimi gibi ürünlere de sahip olabilirler. Lüks de olsa cihazlar standart saklama alanlarına sahip: 4 GB RAM ve 64 GB saklama alanı. 6 GB RAM ve 128 GB saklama alanı için biraz beklemek gerekiyor.