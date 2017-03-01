Samsung Galaxy S8'e Ait Basın Görseli de Ortaya Çıktı!

Mobil dünyanın en büyük sızıntı kaynağı olan Evan Blass, bu sefer de Samsung Galaxy S8’in basın görseli ortaya çıktı.

Samsung’un 29 Mart’ta tanıtacağı Galaxy S8’in şimdiye çıkan render görselleri, bazı ön inceleme tadında videolar ve son olarak Samsung’un paylaştığı 2 ayrı lansman videosu ile nasıl olacağını net bir şekilde biliyoruz.

Ancak bu sefer de Galaxy S8’in tanıtım tarihi yaklaşması ile basın görsellerinden biri Evan Blass’ın eline düşmüş bile. Twitter’da @evleaks olarak tanınan Evan, Galaxy S8 için ön taraftan telefonu kilit ekranında net bir şekilde gösteren haliyle Galaxy S8’i gözler önüne seriyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi gelecek olan Galaxy S8’in teknik özelliklerinin yanı sıra özellikle Bixby asistanı ile ön plana çıkması bekleniyor. Tüm detaylarıyla Galaxy S8 lansmanında göreceğimiz telefon için artık son 29 gün diyebiliriz.