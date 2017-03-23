Samsung, Galaxy S8'in Bir Özelliğini Ön Plana Çıkardığı Tanıtım Filmini Yayınladı!

Yayınlanan son film, Galaxy S8'in güvenlik açısından devrim yaratacak bir özelliğine işaret ediyor.

Duyurulmasına artık ramak kalan ve hakkında bilmediğimiz bir şey kalmadığını düşündüğümüz Galaxy S8 ve S8 Plus için Samsung tarafından yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Resmi açıklama, cihazın 29 Mart tarihindeki duyurusuna kadar 3 tanıtım filmi yayınlanacağı yönündeydi ve süreç, bu filmle tamamlanmış oldu.

Henüz Youtube’a yüklenmeyen tanıtım filmi şu için Kore’nin bir video paylaşım platformundan yayınladı. Kısa tanıtım filmi aslında, Galaxy S8 ile gelecek önemli özelliklerden birini vurguluyor. İris tanıma teknolojisini anlatmak için yapıldığını düşündüğümüz video göz şeklinde bir labirentin ortasında bir kişiyi gösteriyor. Ayrıntılara girmeden sizi videonun bulunduğu şuradaki sayfaya bir alalım.

Göz şeklindeki dairesel labirent ve bireysellikle, aslında vurgulanmak istenen şey zekice aktarılmış. Göz ile ilgili Galaxy S8'de gelecek iris tanıma teknolojisinden başka teknoloji yok. Arıca labirentin ortasında duran kişiyle bu güvenlik donanımını kullanacak tüketici tasvir ediliyor. O kadar güvenli ki, videoda 'kendi gözünüzü kullanarak geçtiğiniz labirenti başkası geçemez' vurgusu yapılmış.

Öte yandan tıpkı Galaxy Note 7 gibi, S8 ve S8 Plus cihazlarında da parmak izi okuyucu barındıracak. Tabi iris tanıma teknolojisi yanında bu bir alternatif olarak sunulacak. İris okuyucu ise telefon ekranının üst kısmında ve ortada yer alacak.