Galaxy S8'in Bixby Tuşu Tekrar Programlanamayacak!

Samsung, yeni amiral gemisinde kendi yapay zekalı asistanının kullanılmasını bir nevi mecbur hale getirecek.

Yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S8 ile birlikte uzun süredir konuşulan yapay zekalı sanal asistanı Bixby'ı da tanıtan Samsung, cihazlarına bir de Bixby'ı devreye sokacak bir tuş koymuştu.

Bixby tuşunun daha önceden kullanıcı tarafından yeniden programlanabilip farklı görevler için atanabileceği söylenmekteydi. Fakat Samsung, bu duruma engel niteliğinde bir adıma imza atmaya hazırlanıyor. Bixby tuşuna kamera, favori uygulaması ya da Google Asistan gibi şeyler atamayı planlayan Galaxy S8 kullanıcılarının bu niyetleri gerçekleşmeyecek.

Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S8'e yapacağı bir yazılım güncellemesi ile Bixby tuşuna farklı bir görev atanması imkanını ortadan kaldıracak. Daha önceden cihazın Erişilebilirlik Hizmetleri kısmından değiştirilebilen, müdahale edilebilen Bixby tuşu için artık bu durum söz konusu olmayacak.

Samsung'un bu hamleyi Bixby'ın kullanımını arttırmak niyeti ile mi yapıp yapmadığını bilemiyoruz fakat bazı kullanıcıların bu duruma tepki göstereceği kesin.