Galaxy S8'e Rağmen Galaxy S7 Hala Çok Satıyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8'in çıkışına rağmen Galaxy S7 ailesi tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya.

Bildiğiniz gibi Samsung, akıllı telefon dünyasında özellikle tasarım açısından adeta devrim yaratan telefonu Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı geçtiğimiz ay satışa sundu. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ satış adetleri açısından oldukça başarılı giderken Samsung Galaxy S7 ailesi de hala eski formundan bir şey kaybetmemiş.

Dünyaca ünlü Strategic Analytics şirketinin açıkladığı verilere göre Samsung, 2017 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 7.2 milyon adet Samsung Galaxy S7 satmayı başardı. Ayrıca şirket toplamda 55 milyon satış adetine de ulaşmış oldu. Özellikle Galaxy S8'in heyecanla beklendiği dönemde Galaxy S7'nin bu denli başarılı satış rakamlarına ulaşması telefonların hala ilgi çekici olduğunu gösteriyor.

Peki Galaxy S8 çıktıktan sonra Galaxy S7 alınır mı?

Aslında bu sorunun yanıtı bütçenize bağlı. Galaxy S8 gerek teknik özellikler gerekse tasarım anlamında Galaxy S7'nin üzerine ciddi anlamda geliştirmeler içerse de kamera tarafında Galaxy S7 ile aynı kamerayı kullanıyor ve kamera tarafında ufak çaplı iyileştirmelere sahip. Ayrıca Galaxy S7 her ne kadar Galaxy S8 kadar olmasa da şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip. Kısacası, eğer Galaxy S8 bütçenizi zorlamayacak bir telefonsa Galaxy S8'i almanızı öneriyoruz ancak eğer bütçenizi zorlayarak Galaxy S8 almayı planlıyorsanız Galaxy S7 ailesinin hala gideri var.

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