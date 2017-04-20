Samsung Galaxy S8'in Ekranı Aslında Hepimizi Yanıltıyor mu?

Samsung'un ve tarihin en iyi akıllı telefonlarından biri olarak gösterilen S8 modellerinin ekranı hakkında söylenti kazanı kaynamaya devam ediyor.

Samsung Galaxy S8 şu anda piyasadaki en iyi akıllı telefon olarak tartışmasız şekilde tahtına oturdu. Tarihte görülen en iyi tasarımlarından birine sahip olan cihaz için, Samsung’un şimdiye kadar yaptıkları arasında en iyisi diyebiliriz. Ancak son dönemde telefonun ekranı haddinden fazla tartışılır oldu.

Samsung'un "Infinity Display" olarak adlandırdığı ekran teknolojisini internette aratacak olursanız 2960*1440 piksel çözünürlüğünde bir Quad HD ekrana sahip olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda 2220*1080 piksellik çözünürlükte olan Full HD desteği de sunması, tartışmaların fitilini ateşleyen ilk şey oldu. Tuhaflık ise, ekran çözünürlüğünün Quad HD olarak ayarlandığı zaman cihazın soluk soluğa kalmış gibi yavaşladığına dair iddiaların ortalıkta dolaşmaya başlaması.

Samsung’un bu iddia karşısında cevapsız kalması elbette ateşi körükleyen bir diğer sebep. Samsung Galaxy S8'in resmi sayfasına giderseniz, ana sayfa “Infinitiy Display” ile ilgili bir bölüm ekran hakkında sürekli tekrarlanan detayları “tekrar” anlatmaya çalışıyor. Tekrarlamanın ikna etmek için kullanılan önemli bir taktik olduğunu hatırlatalım. Yani fazlasıyla göze sokulan, insanı işkillendiren bir durum da söz konusu

Samsung, Galaxy Note 7'nin çöküşünden bu yana pilleriyle ilgili takıntılı denebilecek kadar ciddi çalışmalar yürütüyor. Beklendiğimizden daha düşük ve daha güçlü pil boyutunu ideal hale getirmeye çalışmaları ise devam ediyor. Performansı ve pil ömrünü artırmak için varsayılan çözünürlüğün 1080p olarak ayarlanması elbette çok güzel ve kullanışlı bir mantık. Var olan ayarların en yüksek seviyede tutularak cihazı zorlamanın bir manası yok anlayacağınız.

Sadece VR gibi görselliğin ön plana çıktığı deneyimler esnasında bunu yapmanız daha doğru. Galaxy S8 her ne kadar tarihin en iyi akıllı telefonlarından birisi olsa da ekran konusunda bir geçiş dönemini temsil eden teknolojiye sahip. Bu durumu da Samsung pazarlama faaliyetleri açısından oldukça zekice bir iki özellik ekleyerek muhteşem bir şekilde kotarmış.

Android’in kralı olarak gelen Galaxy S8’in Türkiye’deki ilk kutu açışışını gerçekleştirdiğimiz videoyu hemen aşağıdan izleyebilir, ekranı hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz: