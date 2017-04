Samsung Galaxy S8'in Ekranındaki Pikseller 'Yanabilir mi?'

OLED ekran mimarisinde sıklıkla karşılaştığımız olan "hayalet" yapıların, Samsung'un yeni amiral gemisi için de tehdit olacağı düşünülüyordu. Ne var ki Samsung'un konuyla ilgili açıklaması tatminkar.

Bir AMOLED ekranın piksellerin oluşumu, milyonlarca organik ışık diyotlar tarafından inşa edilir. OLED mimarisine sahip bir ekranı yüksek parlaklık seviyesinde uzun süre kullanmak bazı sorunlara neden olabilir. Duvar kağıdı olarak uzun süre kullandığınız hareketsiz bir fotoğraf, bazı parçacıkların geri kalanlardan daha parlak görünmesi gibi sıkça karşılaştığımız bir soruna neden olabilir. Maalesef “ekrandaki hayaletler” böylelikle kalıcı hale gelir. Eski plazma televizyonları hatırlarsanız, ne demek istediğimizi gözlerinizde kolayca canlandırabilirsiniz.

Samsung, Galaxy S7'de Always On Display özelliğini ilk tanıttığında uyku ekranında gösterilen saatlerin ve bildirimlerin yerlerinin sürekli değişeceklerini vurgulamıştı. Böylece “hayalet bölgeler” oluşmayacaktı. Samsung Galaxy S8 ise sanal bir “ana ekran” düğmesi kullanıyor. Bu da doğal olarak kullanıcıları endişelendiriyor.

S8'in sanal ana ekran düğmesi, ekranın alt orta bölümünde çerçeveli, beyaz renkli bir simge konumunda. Telefonunuz uyku halindeyken bile görünür durumda. Peki sabit bir noktaya yerleşmesi ekran için bir tehdit mi? Cevap, Samsung'a göre hayır. Ana ekran düğmesi aslında Always On Display'deki widget'lar gibi sürekli hareket ediyor. Söz konusu teknik, geniş ekranın çok küçük bir alanında aktif konumda. Her ne kadar küçük de olsa ana ekran düğmesi sürekli hareket halinde olduğundan sorun yaşama olasılığı düşük. Umarız S8'in ekranı şirketin iddia ettiği gibi muadillerine göre çok daha uzun ömürlü olur.