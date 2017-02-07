Samsung Galaxy S8'in En Net ve En Şık Hali Sızdırıldı!

Sızıntılarıyla teknoloji dünyasına damgasını vuran OnLeaks, Galaxy S8'in bugüne kadarki en net sızıntısını paylaştı.

Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S8 bugün ortaya çıkan bir sızıntıyla birlikte çalışırken görüntülenmişti ve biz de konuyla ilgili haberi sizlere aktarmıştık. Bu sızıntının üzerinden pek de zaman geçmeden Galaxy S8'den yeni bir sızıntı geldi.

Paylaştığı sızıntılarla adından söz ettiren OnLeaks, Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8'in en net şekilde göründüğü fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğraf ortaya çıkan sızıntıları doğrularken aynı zamanda Samsung Galaxy S8'in belki de bugüne kadar tanıtılan en şık tasarıma sahip akıllı telefon olacağını da gözler önüne seriyor.

Bugün gelen sızıntılarla birlikte artık Samsung Galaxy S8'in hem tasarımı hem de teknik özelliklerine dair tüm bilgileri hemen hemen öğrenmiş olduk. Sızıntılara göre hem tasarım hem de özellikleri bakımından oldukça başarılı görünen Samsung Galaxy S8'in beklentilerimizi karşılayan bir telefon olup olmadığını ise Mart ayında Samsung'un kendi düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2017 etkinliğinde öğreneceğiz.