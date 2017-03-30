Galaxy S8, S7'ye Göre Pil Süresi Kıyaslaması!

Samsung'un eski amiral gemisi ile yeni amiral gemisi kıyaslandı. S7 ilginç bir şekilde birçok yerde daha başarılı sonuçlar vermeyi başardı.

Samsung’un 2016’da amiral gemisi olması beklenen ancak sonra patlama sorunları için olamayan Note 7’nin ardından Galaxy S8’lerde en çok bataryalar merak edildi. Çünkü Samsung, kullanıcılarına karşı çok büyük güven kaybı yaşamıştı. Galaxy S8 ve S8 Plus’da daha küçük bir pil kullanmaya karar veren Samsung, bu konuda güvenli yola gitmeye çalışsa dahi, geri adım atması birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Galaxy S8 ve S8+’ın bataryalarını, Samsung’un bir önceki amiral gemisi olan S7 ile test edilen cihazlar, Samsung’u üzebilir. Avrupa’daki cihazlarla test edilen telefonlar genelde kafa kafaya gelseler bile, Galaxy S8’den beklenenin altında olduğunu söylemem gerekiyor. Samsung Galaxy S8’in AOD (Always on Display) özelliğinin bataryaya büyük etki ettiğini söyleyen yetkililer, MP3 müziği dinlemelerinde AOD özelliğini açıp kapamanın yaklaşık 5 saatlik fark oluşturduğu belirtildi.

İlk olarak Samsung Galaxy S7 Edge ile Samsung Galaxy S8+’ın batarya sürelerini karşılaştıralım.

Galaxy S8 ve S8+’ın AOD özelliğinin çok daha fazla güç tükettiğini görüyoruz. S7 Edge’de 19 saatlik bir fark yaratan AOD, S8+’da 28 saatlik fark yaratıyor. Konuşma süresinde S7 Edge’in altında kalan S8+, 3G kullanımında önceki modele göre daha uzun batarya ömrü sunuyor.

Ülkemizde S8+ satın almak, maddi ve devasa boyutu yüzünden az olacaktır. O yüzden asıl merak edilen Galaxy S8’in durumu. Galaxy S7 ile Galaxy S8’in batarya ömrü kıyaslaması şu şekilde;

Gördüğünüz gibi Galaxy S8 ve S8+ güzel telefonlar olsalar bile batarya yönünden S7’lerden farklı olamamış gibi duruyor. Bu sebeple Galaxy S7 ve S7 Edge'in batarya sürelerinin kabul edilebilir yapıda olduğunu düşünürsek, S8'deki 3.000mAh ve S8+'daki 3.500mAh bataryaların yeterli olacağını söyleyebiliriz.