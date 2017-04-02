Samsung Galaxy S8'in Gizli Kalmış Ancak Harika Özellikleri!

Bu yazımızda Samsung Galaxy S8'de bulunduğu halde pek de ifade edilmeyen özelliklerden size bahsediyoruz.

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanlarla birlikte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerini duyurdu. Fiyat konusunda biraz eleştirsek de Galaxy S8 ailesi tam anlamıyla 'harika' akıllı telefon deneyimi yaşatacak özelliklerle geliyor. Öte yandan, Samsung'un hepsini açıklayamadığı ancak telefonu başarılı kılan başka özellikler de var.

Bluetooth 5.0 ile gelen ilk telefon!

Samsung'un yeni üst seviye telefonu Galaxy S8, batarya tüketimi konusunda ciddi iyileştirmeler yapılan Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

Piyasadaki en güçlü platforma sahip

Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8895 platformu, Snapdragon 835'i bile geride bırakarak Galaxy S8'in tüketicilere yönelik telefon segmentlerinde en güçlü platformla geldiğini gösteriyor. Ayrıca Snapdragon 835 platformu da ilk kez Galaxy S8'in ABD modelinde kullanılıyor.

Bluetooth Dual Audio özelliği

Galaxy S8'de bulunan Bluetooth Dual Audio özelliği sayesinde Bluetooth ile telefonunuz başka bir kablosuz kulaklık ya da hoparlöre bağlıyken dilerseniz telefonunuza kablolu kulaklık takabiliyor ya da aynı anda hoparlörünüzden de ses verebiliyorsunuz.

Gerçek 4.5G destekliyor

LTE-A olarak nitelendirdiğimiz 4.5G teknolojisi günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar tarafından destekleniyor ancak şu anda telefonların büyük bir çoğunluğu tam anlamıyla bu teknolojinin hakkını veremiyor. Galaxy S8'de kullanılan LTE-A Pro Cat 16 modem sayesinde uygun altyapı sağlandığında telefon 1000mbit indirme ve 150mbit yükleme hızına ulaşabiliyor.