Galaxy S8’in Hayatınızı Kolaylaştıracak 5 Özelliği!

Samsung Galaxy S8 akıllı telefon dünyasına hızla girdi. Beraberinde getirdiği bazı özellikler ise hayatınızı kolaylaştıracak ögeler taşıyorlar. İşte bunlardan 5 tanesi.

Samsung Galaxy S8 raflarda yerini alalı bir hayli zaman oldu. Fiyatı hakkında ülkemizde tartışma konusu olan bu telefon, bazı olumlu adımlar atılsa da hala biraz yüksek bir etikete sahip. Yine de hakkını vermeliyiz, kullanıcılarının çoğu memnunlar. İçinde birçok yeni özellikle gelen S8 ve S8 Plus’ın hayatınızı kolaylaştırabilcek 5 özelliğini sizler için listeledik.

1- Mavi Işık Filtresi

Mavi ışığa fazla maruz kalmanın, insan göz açısından pek de olumlu etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Tabletler, akıllı telefonlar, notebooklar gözlerimizi bozmaya ant içmişler sanki. Ancak Galaxy S8, mavi ışık filtresine sahip olması bakımından diğerlerinden ayrılıyor. Filtreyi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca zamanlama özelliği ile ne zaman, ne kadar mavi ışığa maruz kalacağınıza karar verebilirsiniz.

2- Edge Paneli

Galaxy S6 Edge’den beri Samsun’un amiral gemisinin Edge paneline aşinayız. Ancak Galaxy S8’de bunun büyük ölçüde geliştirilmiş olduğunu görüyoruz. Ekranın sağ köşesinden sola doğru swipe (kaydırma) işlemiyle doğrudan erişilebilen bu panel, istediğiniz gibi özelleştirilebiliyor. Birçok bilgiye anlık göz atabilir, istersek hızlıca uygulamalarımıza da erişebiliriz.

3- Güvenli Klasör

Geçen yıl Galaxy Note 7 ile ilk defa karşılaştığımız “Güvenli Klasör”, Galaxy S8’de yüklenmiş olarak geliyor. Uygulamalarınızdan dosyalarınıza, fotoğraflarınızdan diğer dökümanlara dek sizin için parmak izinizle açılan özel bir klasör oluşturuyor. İsterseniz ikonunu dahi saklayabilirsiniz.

4- Çoklu Pencere

Bu özelliğin -eğer Galaxy S8 Plus’a sahipseniz- çok kullanışlı olduğunu göreceksiniz. İki uygulamayı yan yana açabilmenin ve istediğinizde bir diğerine sıçrayabilmenin verdiği keyfi yaşamalısınız! Çoklu pencere uygulamalarınızı rahatça yönetme kolaylığı sağlayan bir özelliktir.

5- Parmak Sensör Hareketleri

Galaxy S8’in parmak sensör hareket özellikleri gayet kullanışlı. Birçok Android cihazda görülen bu özellik, Galaxy S8’de de işimizi kolaylaştırıyor. Bildirimler çubuğunu açmak için parmak izi sensörü üzerinde hafifçe kaydırma hareketi yapmanız yeterli oluyor.