Samsung, S8'in Kamerasını Tanıtan 3 Video Yayınladı!

Samsung, Galaxy S8'in piyasadaki yerini kaybetmesini istemiyor. Bu yüzden ürünün özelliklerini anlatan kısa tanıtım videolarıyla insanlara S8'i hatırlatmaya devam ediyor.

Daha önce cihazın sağlamlılığını ve suya karşı direncini gösteren şirket, şimdi de kamera özelliklerini anlatan üç kısa video yayınladı.

Videolardan ilki, kamerada görüntülenen ürünlerin bilgilerini gösteren yapay zeka uygulaması Bixby Vision’ı anlatıyor.

İkinci videoda ise kameranın yiyecek modu tanıtılıyor. Bu mod sayesinde fotoğrafını çektiğimiz yiyecekler daha canlı ve güzel görünüyor.

Son video, kameranın ne kadar hızlı odaklandığını gösteriyor. Çekmek istediğiniz görüntüyü kadraja almanız yeterli, Galaxy S8 otomatik olarak hızlı bir şekilde odaklıyor.

Samsung, yarın tanıtılacak Note 8’den sonra bile S8’in satışlarını sürdürmesini istiyor. Bu yüzden cihazın üst düzey özelliklerini anlatan tanıtım videoları gelmeye devam edecektir.

Eğer izlemediyseniz, Galaxy S8 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.