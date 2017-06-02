Galaxy S8'in Karayip Korsanları Özel Sürümü Satışa Çıktı!

Karayip Korsanları filmine özel olarak tasarlanan sayılı sayıda Galaxy S8, Çin pazarında satışa sunuldu.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Karayip Korsanları serisinin yeni filmi Karayip Korsanları 5'in görünütülerinin daha vizyona çıkmadan çalınarak sızdırıldığı söylenmişti ancak olayın üstünden çok geçmeden Disney iddiaları yalanladı ve Karayip Korsanları 5 filmi vizyona girdi. Film için ortak bir çalışma yürüten Samsung ve Disney de Karayip Korsanları serisine özel olarak tasarlanan bir Galaxy S8 modeliyle karşımıza çıkıyor.

Normal Galaxy S8 modeline kıyasla çok daha zengin bir tasarım sunan Galaxy S8 Karayip Korsanları versiyonunda Karayip Korsanları serisine ait izlerin yanı sıra tam olarak buna özel şekillendirilmiş bir arayüz de bizi karşılıyor. Ayrıca özel tasarım bir kutuyla gelen Galaxy S8'in Karayip Korsanları versiyonunun bu kutusunun içinde altın görünümlü bir yüzük bir de oldukça şık bir kılıf yer alıyor.

Şimdilik ilk olarak Çin'de satışa sunulan Galaxy S8 Karayip Korsanları modeli yaklaşık 880 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu da eğer bu özel telefonun ülkemize çıkarsa normal S8 modelinden yaklaşık 1000TL daha pahalı bir model olacağını gösteriyor.