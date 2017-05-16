Galaxy S8'in 'Karayip Korsanları' Versiyonuyla Tanışın!

Serinin beşinci ve son halkası için Samsung'dan da bir kampanya geldi. Karayip Korsanları temalı cihazın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Sinema tarihinin gişe rekortmeni serilerinde Karayip Korsanları son macerasıyla 26 Mayıs’ta vizyona giriyor. Serinin klasik karakterleri bu yapımda geri dönecek ve Jack Sparrow’un geçmişine doğru bir yolculuk yapacağız. Elbette böylesine büyük yapımların pazarlamaya yönelik işleri de gayet iddialı olabiliyor.

Sızıntılara göre Samsung, son amiral gemisi Galaxy S8’i filmin temasına göre yeniden dizayn ettiği bir versiyonla tekrar sunacak. Daha önce Batman ve Iron Man filmleri için de özel seriler çıkardığını gördüğümüz firmanın ilk çalışması bu değil. Elbette filmin galasından önce ortaya çıkması hem Samsung, hem de Karayip Korsanları hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırmış olsa gerek.

Özel bir kutu ve arka yüzeyde bulunan korsan kafatası tasarımıyla gün yüzüne çıkan cihazın önümüzdeki 10 gün içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu nedenle cihazın ekstra bir özelliği olup olmayacağı konusu şu an net değil. Ancak söylentilere göre cihazın içeriğinde hiçbir değişiklik olmayacak. Yalnızca bir NFC sayesinde ile kutunun cihazla olan bir arayüzü etkinleştireceği söyleniyor.

Özel yapım cihazın fiyatı ise şu an net değil. Filmin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: