Samsung, Microsoft'a Özel Bir Cihaz Çıkarmayacağını Söyledi

Samsung, Microsoft hayranlarının heyecanla beklediği Galaxy S8 Microsoft Edition'ın asla var olmayacağını açıkladı.

Şu ana kadar Samsung’un Galaxy S8 için bir ‘Microsoft Edition’ versiyonu satışa sunmayı planladığı çoğu kişinin malumuydu. Fakat Güney Koreli teknoloji devi şu ana kadar yaptığı açıklamaları yok sayarak Galaxy S8 Microsoft Edition’ın satışa sunulmayacağını duyurdu.

Microsoft'un perakende satış mağazalarında satılacağı düşünülen Galaxy S8 Microsoft Edition herhangi bir donanım ya da yazılım farkı barındırmıyordu. Cihazı özel yapan tek şey Microsoft’un Office, OneDrive, Cortana ve Outlook gibi uygulamalarının cihazda bulunacak olmasıydı.

Fakat Samsung, Microsoft hayranlarını üzen bir açıklama ile Galaxy S8 Microsoft Edition’un asla var olmayacağını duyurdu. Ayrıca açıklamada Samsung, sınıfının en iyi kullanıcı deneyimini sunan cihazlarının Microsoft’un çevrimiçi mağazalarında satıldığını, fakat bunların ‘Microsoft Edition’ markalı olmadığını belirtti.

Microsoft, çevrimiçi mağazasına çok önceden Galaxy S8 ve S8+’ı eklemişti. Ayrıca şirket, geçtiğimiz hafta Galaxy Note 8’i de çevrimiçi mağazasında kullanıcılara sundu. Samsung amiral gemilerinin Microsoft Store’da satılması ‘Microsoft Edition’ konusunda Microsoft hayranlarını heyecanlandırmış olsa da sonuç hayal kırıklığı oldu.

Siz Galaxy S8 Microsoft Edition’ın satışa çıkmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.