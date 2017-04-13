Samsung Galaxy S8'in Ön Siparişleri Rekora Koşuyor

Açıklanan son bilgilere göre Samsung, sadece Güney Kore'de şimdiden yaklaşık 750 bin Galaxy S8 siparişi aldı.

Samsung'un ince ekran teknolojileri ve yüksek donanımıyla akıllı telefon dünyasına adeta bomba gibi giren yeni akıllı telefonları Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın ön siparişe sunulmasının üstünden daha iki hafta geçmeden Galaxy S8'in ön satış sürecine dair bilgiler gelmeye başladı.

Son açıklanan bilgilere göre Samsung'un anavatanı Güney Kore'de Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın ön siparişleri toplamda yaklaşık 750 bine ulaştı. Tüm dünya genelinde ise net bir açıklama olmasa da Galaxy S8'in ön siparişlerinin 1.5 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de tanıtmı gerçekleştirilen ve ön siparişe sunulan Galaxy S8 ailesinin ülkemizdeki ön satış rakamlarına dair bir bilgi yok ancak ilk izlenimler Galaxy S8'in 4400TL ve Galaxy S8+'ın 5000TL'lik fiyat etiketine rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşacağını gösteriyor. Samsung'un hedefi ise bu yıl içinde 60 milyon Galaxy S8 satabilmek.

Açıkçası Samsung, Galaxy S8 ailesiyle birlikte üst seviye telefonlar segmentinde Apple'ı tahtından edebilir. Her zaman çıkardığı modellerle gündem yaratmayı başaran Apple'ın bu kez Samsung'u geçebilmek için gerçekten de yenilikçi bir iPhone ile karşımıza çıkması gerekecek. Bu yılın esas kazananını ise sıradaki iPhone'un ve Galaxy Note modelinin tanıtılmasıyla göreceğiz.