Samsung Galaxy S8’in Özellikleri ve Fiyatı Ne Olacak?

Samsung’un büyük ihtimalle 14 Nisan 2017’de tanıtılacak olan yeni canavarının özelliklerini ve muhtemel fiyatı hakkındaki detayları anlatıyoruz.

Samsung’un satış başarısı olarak iyi ancak Note 7 faciası sebebiyle kötü geçen 2016 yılının ardından 2017’ye sağlam hazırlık yapan firma, Galaxy S8 için gerçekten iyi çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 26 Şubat 2017’de Mobil Dünya Kongresi yerine 14 Nisan 2017’de New York’ta özel bir lansman ile tanıtılacak olan Galaxy S8’in ortaya çıkan ve beklenen detayları az çok belli oldu.

Biz de sizlere muhtemel olarak Galaxy S8’in ne gibi özellikler ve yenilikler ile sunulacağını anlatalım;

1- Samsung Galaxy S8 Donanım Özellikleri

Belki de tahmin etmesi en kolay nokta olan donanımsal özelliklerde Galaxy S8’in hem Qualcomm Snapdragon 835, hem de Samsung Exynos 8895 üretimi çipsetleri bulunacak. Pazara göre iki çipsetten birini satışa çıkartacak olan Samsung, Türkiye’de elbette Exynos modelini satacak.

Ayrıca 6GB ya da 8GB gibi yüksek bir bellek miktarı ile gelecek olan Galaxy S8, Samsung SDI üretimi yüksek de bir batarya kapasitesi ile bizleri karşılayacak.

2- SPen’li Galaxy S8 Plus

Ortaya çıkan detaylara göre zaten Note 7’de düz ekrandan vazgeçen Samsung, Galaxy S8 ailesini yine iki model olarak, ancak Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus şeklinde iki model olarak sunacak. Bir ihtimalin de Galaxy S8, Galaxy S8 Edge ve Galaxy S8 Plus şeklinde olabileceğinden de bahsetmiş olalım.

Büyük ölçüde Galaxy Note serisinin sonu olan Note 7 durumu ardından Note modellerini Note yapan SPen’i Galaxy S8 Plus’a entegre edecek olan firma, direkt cihazda SPen için yer ayırmak yerine ayrı bir şekilde kutudan çıkartabilir. Ancak söylentiler SPen’in artık Plus modellerinde olacağını gösteriyor.

3- Elveda ana ekran tuşu, elveda klasik Samsung tasarımı!

Samsung’un ikonikleşmiş tasarımına elveda deme vakti geldi. Dün de buradaki haberimizden görebileceğiniz gibi ana ekran ve kapasitif tuşları kaldırıp, Samsung yazısını aşağı alan firma, çok daha geniş bir ekran sunacak. Yüksek derecede bir ekran/boyut oranı ile karşımıza çıkma ihtimali bir hayli yüksek olan Samsung’n en radikal kararı bu olabilir.

Aynı zamanda parmak izi sensörünü de ekrana entegre edecek olan firma, diğer firmalar gibi arka tarafa taşımayı istemiyor. Böylece güzel de bir farklılık yapmış olacak olan Samsung’un bu adımı nasıl tepki görecek hep beraber anlayacağız.

4- 3D Touch by Samsung

Apple’ın MacBook’ta Force Touch şeklinde duyurup, iPhone 6S’te 3D Touch adıyla sunduğu basınca duyarlı ekran teknolojisi, Android 7.1.1’in kısayol nimetlerini kullanabilmek amacıyla Galaxy S8’de de olacak. Bu teknolojiye yazılımsal olarak da sağlam destek vermesi beklenen Samsung’un 3D Touch’u nasıl geliştireceği merak konusu.

5- Continuum by Samsung

Apple’daki 3D Touch’dan başka bir de Microsoft’un yeni nesil amiral gemi seviyesindeki Lumia modellerine uyguladığı telefonun bir masaüstü bilgisayara dönüşebildiği Continuum özelliğinin bir benzeri de Galaxy S8’de olacak. Böylece S8 sahipleri gerektiğinde cebinde aynı zamanda bir telefon taşıyor olacak.

6- BoomSound by Samsung

3D Touch, Continuum gibi özelliklerinin ardından HTC’nin muhteşem ses sunan BoomSound ses teknolojisine benzer Hi-Fi ses teknolojisini de getireceği konuşuluyor. Ayrıca berbat seviyedeki kulaklığının da artık HTC ile yarışabilecek olduğu bir diğer söylenti. Çünkü hatırlarsanız Harman Kardon ses sitemleriyle dikkat çeken Harman, geçtiğimiz aylarda Samsung tarafından satın alınmıştı ve Samsung mutlaka bu satın alımı bu telefonda kullanacaktır.

7- Kamera

Kamera noktasında da sağlam geliştirmeler yapacak olan Samsung, tahminlere göre çift arka kamera ile geleceği, aynı zamanda ön kameranın da minimum 12MP seviyesine çıkacağı ve otofokus özelliği olacağından da bahsediliyor.

8- Fiyatı

Bu kadar yenilik pek tabiki çok da ucuz olmayacaktır. Tahminlere göre minimum 800 Dolar’dan başlayacak olan Galaxy S8 fiyatları 3 farklı model olması halinde 1.200 Dolar’a kadar çıkabilir. Ancak bunun da tahmin olduğunun altını çizelim.

Sonuç olarak bu sene gerçekten dolu dolu ve büyük yenilikler ile gelen bir Galaxy S8 görme ihtimalimiz bir hayli yüksek. Ancak sonucu ne olur, elimizde nasıl bir telefon buluruz şu an için bilemiyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz diyelim..