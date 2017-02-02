Samsung Galaxy S8'in Parmak İzi Tarayıcısından Kötü Haber

Samsung Galaxy S8 ile ilgili şimdiye kadarki ilk kötü haber CNET Korea’dan geldi. CNET Korea’nın oluşturduğu Galaxy S8 şematiklerine göre telefonun parmak izi tarayıcısı oldukça garip bir yerde konumlandırılmış.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili habeler ortalıkta dolaşmaya devam ederken cihazla ilgili şimdiye kadarki en kötü haber paylaşıldı. CNET Korea’dan gelen bu haber, telefonun parmak izi tarayıcısıyla ilgili.

CNET Korea, Samsung Galaxy S8’in detaylı şematiklerini oluşturdu ve bu oluşturulan şematikler parmak izi tarayıcısının nerede konumlandırıldığını gözler önüne serdi. Şematiklere göre Samsung Galaxy S8’de parmak izi tarayıcısı telefonun arkasında ve kameranın hemen yanında yer alıyor.

Sorun, parmak izi tarayıcısının telefonun arkasında yer alması değil tabii ki, kameranın yanında yer alması. Parmak izi tarayıcısının yeni konumu, kullanıcı deneyimi açısından oldukça olumsuz. Zira telefonu tek elle kullanırken tarayıcının bulunduğu yere işaret parmağını götürmek oldukça zor olacaktır. Bununla birlikte tarayıcının kameranın sağ tarafında (telefonu kullanırken, yani telefonun ön tarafı kullanıcıya dönükken solda kalıyor) bulunması, onu telefonu sol eliyle kullanan kişiler için rahatlıkla erişilebilir kılarken sağ eliyle kullanan kişiler için işleri zorlaştırıyor.

Tabii ki, bu haberin doğru olmama ihtimali var. Ancak eğer doğruysa Samsung’un telefonun tasarımıyla ilgili büyük bir hata yapmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.