Samsung Galaxy S8+'ın Rose Gold Renkli Modeli Sızdırıldı!

Ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung, yakın zamanda Rose Gold renkli Galaxy S8+ modelini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerine yeni renk seçenekleri ekleneceğine dair çeşitli haberleri duymaya başlamıştık. Bu haberlerin gündeme taşınmasından oldukça kısa bir süre sonra, Rose Gold renk seçenğine sahip Galaxy S8+ modelinin basın görüntüsü sızdırıldı.

Apple'ın iPhone 6S modelinden bu yana sunduğu Rose Gold rengiyle aynı adı taşısa da biraz daha açık tonlara sahip olan Galaxy S8+'ın Rose Gold renk seçeneği hem rengin havasnı verirken hem de Galaxy S8+ modelinin genel tasarım hatlarını daha da belirginleştiriyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl Samsung, 'Blue Coral' renkli S7 Edge modeliyle birlikte bir renk seçeneğini belki de ilk kez satışa sunmuş ancak buna rağmen yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Ayrıca uzun süredir kullanıcıların Samsung'tan pembe tonlarına yakın bir akıllı telefon bekliyor olması, Rose Gold renk eçeneğine sahip Galaxy S8+ sıızıntısının da gerçek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Yine de bu sızıntıyla birlikte Samsung'un kesin olarak Rose Gold renk seçeneğine sahip bir Galaxy S8+ modelini satışa sunacağını söyleyemeyiz ancak şu an için özellikle daha önce ortaya çıkan duyumları da hesaba kattığımızda bu sızıntının gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Siz bu renk seçeneğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu renk seçeneğini Galaxy S8 ailesine dahil etmeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.