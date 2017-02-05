Samsung Galaxy S8'in Satış Fiyatı Sızdırıldı!

Artık sızıntılarla birlikte tepeden tırnağa her şeyini öğrendiğimiz Samsung Galaxy S8'in şimdi de satış fiyatı sızdırıldı.

Galaxy Note 7 olayından sonra Samsung'ta tekrar işlerin yoluna girdiğinin en büyük kanıtlarından biri olacak olan Samsung Galaxy S8 hakkında bugüne kadar çıkan sızıntılarla birlikte telefonun hem tasarımını hem de teknik özelliklerini öğrendik. Şimdi ise Galaxy S8'in satış fiyatı sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çinli bir kullanıcı Galaxy S8'in Avrupa ve Amerika gibi bölgelerde 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile satılacağını, Güney Kore ve Çin'de ise 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla satılacağını söylemişti. GSM Arena sitesinin haberine göre Galaxy S8'in 64GB depolama alanı olan versiyonu 6088 Çin Yuanı yani yaklaşık 885 dolar, 128GB depolama alanı olan versiyonu ise 6488 Çin Yuanı yani yaklaşık 943 dolara satılacak.

Galaxy S8 Türkiye Fiyatı ne kadar olacak?

Sızıntıları baz aldığımızda ülkemizde satışa sunulanacağını tahmin ettiğimiz 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip model döviz kurunu TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık 3300TL'ye denk geliyor. Bu fiyata çeşitleri vergileri eklediğimizde ise Galaxy S8'in 4000TL'ye yakın bir etiketle ülkemizde satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S8 ne zaman satışa çıkacak?

Ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung Galaxy S8'in resmi duyurusu Mart ayında New York'da düzenlenecek "Galaxy Unpacked" etkinliğinde yapılacak ve telefon Nisan ayı itibariyle satışa çıkmaya başlayacak.