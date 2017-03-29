Samsung Galaxy S8'in Kullanıcı Kılavuzu da Ortaya Çıktı!

Artık öğreneceğimiz bir şey kalmadı derken, ürünün tanıtımına saatler kala Galaxy S8'in kullanım kılavuzu da sızdırıldı. Üstelik sızdırma bizzat Samsung tarafından yapıldı.

Samsung Galaxy S8’in tanıtımına saatler kaldı. Büyük gün geldi çattı ve Samsung’un tarihinde yer alan en önemli noktalardan birine ulaşıldı. Note 7’lerin patır patır patlamasının ardından büyük bir yara alan Samsung, Galaxy S8 ile birlikte kendi gücünü yeniden göstermeye çalışacak.

Samsung Galaxy S8’in temel özelliklerini vurgulayan kullanıcı kılavuzunun tamamı Samsung Download Center’a gönderildi. Paylaşımlar Galaxy S8 için değil de Galaxy S7 Edge adıyla yapılsa da bilgilerin Galaxy S8’e yakın olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle DeX ve Bixby gibi Galaxy S8 atılımlarının bulunduğu kullanıcı arayüzü neden konferans öncesinde eklendi, bilinmiyor. Şu anda sayfanın kapanmış olması Samsung’un burada yanlış bir hamle yaptığını doğrular nitelikte. Sayfa kapalı olsa bile bizler almamız gereken bilgiyi çoktan almış olduk. Telefonu donanım olarak az çok biliyoruz, ancak bu bilgilerin daha çok telefonun yazılımsal avantajlarını anlattığını belirtelim.

Infinity Ekranı

Daima Açık: Bir ekran saatini veya takvimi ekranı kapalıyken kontrol edebilirsiniz.

Çoklu Pencere: Ekran değiştirmeden aynı anda iki uygulamayı çalıştırmanıza olanak tanıyor.

Kenar Ekranı: Çeşitli kenar panelleriyle, sık kullanılan özelliklere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Aynı zamanda içerik ekranı yakalayarak başkaları ile paylaşabilirsiniz.

Akıllı Hayat

Merhaba Bixby: Hava durumu, hatırlatıcılar ve alarmları gibi sık sık güncellenen içeriği belirli bir yerde görüntüleyebilirsiniz. Merhaba Bixby, kullanım modellerinizi analiz eder ve rutine dayanarak önerilen bilgi, uygulamalar ve işlevler sunmaya çalışır.

Bixby Vision(resim arama): Bixby Vision ile alakalı bilgileri uygun şekilde aramanızı sağlayan görüntü arama özelliğidir. Bixby Vision sayesinde, çevrimiçi veya yakınlardaki ürünleri aramak için kamera yardımı ile nesneleri veya konumları tarayabilirsiniz.

Hatırlatma: Bildirimleri ve yapılacaklar listesini planlayın veya hatırlatıcıları kullanın. Daha sonra izlemek için video, resim vb. içeriklerden hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Bixby(Akıllı Ses Asistanı): Bixby sayesinde cihazınızı çok daha rahat kullanabilirsiniz. Bixby’e yazılı veya sesli olarak sorular sorabilir ve onlardan cevapları alabilirsiniz.

Güvenlik

Iris Tanıma: Iris tanıma özelliği, cihazınızın güvenliğini güçlendirmek için gözlerinizin şekli ve şekli gibi benzersiz özelliklerini tarayarak telefonunuzun hızlıca kilidini açmasını sağlar. Aynı zamanda Samsung hesabını doğrulamak ve web sayfalarında oturum açmak için iris verilerinizi kullanabilirsiniz.

Parmak izi tanıma: Yerleşik bir sensör parmak izinizi herhangi bir yönden dokunduğunuzda okur. Telefonun kilidini açmak için parmak izinizi kullanabilir ve isterseniz Samsung Pay ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yüz tanıma: Bir desen çizmek, PIN kodu veya şifre girmek yerine yüz tanıma özelliğini kullanarak ekranın kilidini açabilirsiniz.

Güvenli Klasör: Özel içeriğinizi ve uygulamalarınızı güvenli klasörde koruyabilirsiniz. Güvenli klasörde fotoğraflar, notlar ve uygulamaları tutabilirsiniz. Aynı zamanda cihazın kilidi açıkken gizli klasörü gizleyerek özel içeriğinizi ve uygulamalarınızı güvende tutabilirsiniz.

Samsung Pass: Web siteleri için kimlik numaralarınızı ve şifrelerinizi Samsung Pass’a kaydedin ve giriş bilgilerinizi girmek yerine biyometrik verileriniz aracılığıyla kimliğinizi güvenli bir şekilde doğrulayın.

Kamera

Fotoğraf çekim için geliştirilmiş kamerayı tecrübe edebilirsiniz. Ön kameranın akıllı otomatik özelliği sayesinde en net öz çekimleri çekebilirsiniz. Bunun dışında çeşitli çekim modlar ve optimize edilmiş filtreler ile çeşitli sahneler oluşturabilirsiniz.

Diğer Samsung Özellikleri

Samsung Pay: Hızlı ve güvenli ödemeler yapmak için kredi kartlarınızı veya bankamatik kartlarınızı Samsung Pay’e kaydedebilirsiniz. Akıllı telefonunuzla herhangi bir kredi kartı okuyucuya dokunarak satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung DeX: Telefonu bir TV monitörü gibi harici bir ekrana bağlayarak akıllı telefonu bilgisayar gibi kullanmaya olanak tanıyan bir özelliktir. Harici ekran, klavye ve fareyi telefona bağlayarak bilgisayar işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung Connect: Bluetooth kulaklıkları gibi bağlantı isteyen cihazlara veya diğer akıllı telefonlara hızlıca bağlanabilirsiniz.

Samsung Cloud: Resimler, videolar ve uygulamalar gibi önemli kişisel dosyalarınızı güvenli bir şekilde Samsung Cloud’da saklayabilir, bunlara giriş yaptığınız diğer cihazlardan ulaşabilirsiniz.

Bluetooth Dual Audio: İki telefona veya iki bluetooth kulaklığa aynı anda ses aktarabilirsiniz.

Harici Hafıza Kartı: Cihazınızın depolama alanı haricinde, hafıza kartı ile depolama alanını genişletebilirsiniz.

Suya Dayanıklılık: IP68 sertifikası standardına uygun olarak telefonlarınızı ıslak ortamlarda kullanabilirsiniz. Telefonunu özgür ortamlarda kullanmak isteyen kullanıcılar için önemli bir özellik.

Gear ile Bağlantı: Samsung Gear ile bağlantı kurabilir ve akıllı saat ile yapılabilecek şeyleri telefonunuza aktarabilirsiniz. Kalp atış hızınızı ölçebilir veya telefonunuzdan akıllı saatinize müzik açabilirsiniz.

Şu anda yayınlanan bilgiler bu şekilde. Büyük günün bu akşam olduğu düşünülürse bu bilgilerin gerçekliğini doğrulamaya çok az bir zaman kaldığını söyleyebilirim.