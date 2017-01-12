Samsung Galaxy S8’in Tüm Tasarım Detayları Belli Oldu!

Şimdiye kadar render ve bazı sızıntınılarla gördüğümüz Galaxy S8’in hazırlanan kılıflarıyla da tasarım detayları ortaya çıkmış oldu.

Bir yandan Nisan’da, bir diğer yandan MWC 2017’de tanıtılacağı söylenen Galaxy S8’in detayları gelmeye devam ediyor. Donanımsal açıdan elbette beklenildiği gibi oldukça iyi, aynı zamanda yazılımsal olarak da Samsung’un sağlam yenilikler yapacağı Galaxy S8’in yenilenmiş tasarım anlayışını daha önce göstermiştik.

Yukarıdaki yazımızda da görebileceğiniz gibi ikonikleşmiş ana ekran tuşundan vazgeçecek olan Samsung, ekran/boyut oranında sağlam bir geliştirme sunacak. Samsung yazısını aşağıya alan firma, parmak izi okuyucusunu da söylentilere göre ekrana entegre etti. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar bizlere hep telefonun ön ve arkasını gösterirken, internete düşen iki kılıf ile komple tasarımı görmüş oluyoruz.

İlk olarak yukarıdaki kılıfa baktığımızda daha önceki beklentileri karşılayan bir telefon bizleri beklerken aynı zamanda güç tuşunun da sol tarafa, ses açma ve kısma tuşlarının yanına getirildiği dikkat çekiyor. Flaş ve kamera senyörlerinin de kameranın üstüne taşındığı detayı dikkat çeken render görselinin yanı sıra bir diğer kılıf ortaya çıkınca tam manasıyla S8 tasarımını öğrenmiş oluyoruz.

Yukarıdaki görsele de baktığımızda Samsung Galaxy S8’in 3.5mm jack girişini ve USB Type-C bağlantısını barındıracağını görmekteyiz. Bu sefer farklı olarak USB bağlantısını alt tarafın ortasına değil, sağ tarafına konumlandıran Samsung, sol tarafa da hoparlör için boşluk bırakmış. (İçimden bir ses SPen boşluğu da olabilir diyor niyeyse)

Tuşların tamamen sol tarafta olup sağ tarafın boş olacağı, sim kart ve MicroSD kart girişinin yine üst tarafta konumlandırıldığı görülen Galaxy S8, tasarımsal olarak bakalım bu şekilde gelir mi, gelirse sevilir mi? Hep beraber göreceğiz.