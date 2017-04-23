Samsung Galaxy S8'in Windows 10'lu Versiyonu Gelebilir!

Ortaya çıkan iddialara göre Samsung Galaxy S8'in Ativ S8 adında Windows 10 Mobile ile çalışan farklı bir versiyonu gelecek.

Hatırlayacak olursanız bugün sizlere Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Windows Phone platformundan hala umudu kesmediklerine yönelik bir açıklama yaptığını paylaşmıştık. Şimdi ise Samsung cephesiyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Çinli bir haber sitesinin iddiasına göre Samsung, Galaxy S8 modelinin Windows 10 Mobile ile çalışan farklı bir versiyonunu duyuracak. Samsung Ativ S8 adını alacak bu model, Microsoft tarafından düzenlenecek özel bir etkinlikle tanıtılacak. Ayrıca yine iddialara göre Ativ S8, ARM tabanlı çalışan ilk Windows cihaz olma vasfını yüklenecek.

Açıkçası bu iddianın ne kadar doğru olduğumu bilemiyoruz çünkü Samsung, Windows Phone'lu cihazları Ativ serisiyle beklediği başarıyı yakalayamamıştı. Bu nedenle Samsung'un tekrar Windows Phone kullanan bir model çıkarması için Microsoft'un Samsung'u ciddi anlamda ikna etmiş olması gerekiyor. Şimdi elimizde Galaxy Ativ S8'e ait olduğu iddia edilen yukarıdaki ekran görüntüsünden başka bir şey ise yok.