Samsung Galaxy S8'in Yeni Bir Gerçek Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S8’in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğrafta telefon koruyucu bir kılıf içinde yer alıyor. Bununla birlikte fotoğraf, telefonla ilgili daha önce ortaya çıkan detayları doğruluyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in birkaç gün sonra gerçekleşecek olan MWC 2017’de tanıtılmayacağı daha önce Samsung Mobile Başkanı DJ Koh tarafından açıklanmıştı. Bu açıklama, Samsung Galaxy S8’i bekleyenleri hayal kırıklığına uğratsa da son aylarda cihazla ilgili birçok detay açığa çıktı. Hatta cihazın birçok gerçek fotoğrafı da sızdırıldı.

Ve şimdi de amiral gemisi telefonun yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Daha öncekilerle örtüşen bu fotoğrafta telefon bir kılıfın içinde bulunuyor. Bununla birlikte telefonun arka kısmında yer alan parmak izi tarayıcısı, arka kamera, ön tarafta yer alan iris tarayıcısı ve ön kamera rahatlıkla görülebiliyor. Telefonun ekranında yer alan dokunma kontrolleri fotoğrafta görünmese de fiziksel bir ana ekran tuşunun telefonda yer almayacağı bu fotoğraf da doğruluyor.

Bunların yanı sıra, bu fotoğraf daha önce ortaya çıkan detayları doğrulamanın haricinde, telefonla ilgili ekstra bir detayı gözler önüne sermiyor. Ancak bu zamana kadar ortaya çıkan sızıntı bilgilere bakıldığında, önümüzdeki günlerde telefonla ilgili daha fazla detayın açığa çıkacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.